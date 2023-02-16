В Атырау восьмилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собаки
Фото: primeminister.kz
В Атырау 15 февраля на восьмилетнего ребенка напала собака, сообщает Zakon.kz.
Ребенок в состоянии травматического шока с рваными ранами головы и ног был доставлен в областную детскую больницу.
Как сообщили Atpress.kz в Управлении здравоохранения Атырауской области, мальчик 2015 года рождения был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Была проведена операция. Состояние стабильное.
По словам очевидцев, на ребенка напала собака.
По данному факту начата проверка.
В апреле 2022 года собака напала на детей в Карагандинской области, один ребенок скончался.
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