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В Атырау восьмилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собаки

В Атырау восьмилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собаки Фото: primeminister.kz
В Атырау 15 февраля на восьмилетнего ребенка напала собака, сообщает Zakon.kz.

Ребенок в состоянии травматического шока с рваными ранами головы и ног был доставлен в областную детскую больницу.

Как сообщили Atpress.kz в Управлении здравоохранения Атырауской области, мальчик 2015 года рождения был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Была проведена операция. Состояние стабильное.

По словам очевидцев, на ребенка напала собака. 

По данному факту начата проверка. 

В апреле 2022 года собака напала на детей в Карагандинской области, один ребенок скончался. 

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