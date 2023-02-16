В Атырау восьмилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собаки

В Атырау 15 февраля на восьмилетнего ребенка напала собака, сообщает Zakon.kz.

Ребенок в состоянии травматического шока с рваными ранами головы и ног был доставлен в областную детскую больницу.

Как сообщили Atpress.kz в Управлении здравоохранения Атырауской области, мальчик 2015 года рождения был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Была проведена операция. Состояние стабильное.

По словам очевидцев, на ребенка напала собака.

По данному факту начата проверка.

В апреле 2022 года собака напала на детей в Карагандинской области, один ребенок скончался.