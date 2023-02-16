Разрешение трудовых споров и конфликтов: что изменилось?

Опубликованы поправки по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов, которые вечером 15 февраля подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, законом установлена обязанность работодателя по ознакомлению работника с соглашением о работе согласительной комиссии; определен порядок формирования и деятельности согласительной комиссии при рассмотрении индивидуальных трудовых споров.

Кроме того, поправки в Трудовой кодекс предусматривают:

возможность проведения заседания согласительной комиссии с применением информационно-коммуникационных технологий;

предоставление права заявителю до вынесения решения согласительной комиссии отозвать ранее поданное заявление, письменно уведомив об отзыве секретаря комиссии;

права лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях, делегировать представление их интересов в согласительной комиссии профсоюзным органам, выборным представителям работников;

устанавливают срок исполнения решения согласительной комиссии, который не может превышать один месяц со дня вынесения решения;

закрепляют обязанность работодателя по предоставлению помещения и созданию необходимых условий для проведения собрания (конференции) работников и исключению права препятствовать его проведению;

работникам предоставляется право проведения однократной часовой предупредительной забастовки в период рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем.

Согласно закону согласительную комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии из числа представителей работодателя и представителей работников на ротационной основе с периодичностью не реже чем один раз в два года.

Заседание и решение согласительной комиссии являются правомочными, если при рассмотрении индивидуального трудового спора на заседании присутствовало равное количество членов согласительной комиссии со стороны представителей работодателя и представителей работников. Каждый член согласительной комиссии при голосовании имеет один голос.

Решение должно быть мотивированным, излагаться в письменной форме и подписываться председателем и секретарем согласительной комиссии.

При этом говорится, что члены согласительной комиссии освобождаются от выполнения трудовых обязанностей на время рассмотрения индивидуального трудового спора с сохранением заработной платы.

Также документ определяет, что во время рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем работники могут однократно провести часовую предупредительную забастовку, за исключением ряда случаев, когда в забастовке могут принять участие не более 50 работников.

Предусматривается, что представители работников, участвующих в трудовом арбитраже, должны предупредить работников, участвующих в часовой предупредительной забастовке, об установленной законами ответственности в случае нарушения ее продолжительности.

В свою очередь работодатель должен быть предупрежден в письменной форме о начале часовой предупредительной забастовки не позднее чем за три рабочих дня.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов" подписан главой государства 15 февраля 2023 года.

Основные задачи закона – упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.