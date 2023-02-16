Остаться в живых: могут ли ванна и холодильник спасти жизнь при землетрясении

Разрушительное землетрясение в Турции показало, что никто из нас не знает простых правил, как действовать во время ЧП. В стрессовых ситуациях людьми движет паника. Специалисты назвали Zakon.kz самые распространенные мифы о безопасных местах укрытия во время стихии.

Люди в панике допускают опасные для жизни ошибки, иными словами, можно погибнуть не столько от последствий землетрясения, сколько от незнания элементарных правил выживания в ситуации повышенного риска. Еще многие инструкции выживания морально устарели и потеряли свою актуальность, но продолжают распространяться среди людей.

Многие из методов за годы обросли мифами. Поэтому мы обратились за разъяснением в ДЧС Алматы. Там пояснили, какие места в жилом помещении все-таки могут уберечь от гибели, а каких лучше избегать. Те же самые простые правила распространяются на помещения общего пользования, например, школы. Многие помнят, что в советское время школьников учили прятаться под парты. Теперь этот метод морально устарел и, более того, стол, школьная парта – это самое опасное место в помещении при землетрясении.

Кстати говоря, до недавнего времени казахстанских школьников учили следующему: согнуться, накрыть голову руками и спрятаться под столом. Но если представить, что здание разрушается, и потолок падает на мебель и другие предметы в помещении, разрушая их, любой стол не оставит никаких шансов выжить.

В ДЧС уже давно существует инструкция, как правильно действовать во время землетрясения. Это всего лишь 10 простых правил, которые надо запомнить, как 10 библейских заповедей, – в этом случае шансы выжить и спасти чьи-то жизни возрастают.

Итак, многие до сих пор верят, что спастись от сотрясений земли можно в ванной. Сотрудники ДЧС отмечают, что ее нельзя назвать абсолютно безопасным местом, потому что не всегда ванна расположена вдоль несущих конструкций.

Свое мнение на этот счет высказал изобретатель и директор ТОО "Научный испытательный центр" Сергей Старков. Он считает, что любая металлическая конструкция будет лучше, чем ничего. Но массово рекомендовать ванну как безопасное место для укрытия при землетрясении изобретатель не берется. Старков поясняет, что сейчас исследования в этой области не проводят.

Сергей Александрович привел в качестве примера Спитакское землетрясение, произошедшее в Армении в 1988 году. Тогда двух людей обнаружили в ванных, и при этом они не были раздавлены. Они принимали ванну в то время, когда начались толчки, – после землетрясения их обнаружили в лежачем положении.

Одной из них была женщина, которая смогла дотянуться до пробки и слить воду и осталась жива. Во втором случае в ванной купался тучный мужчина. Он не слил воду, в результате чего погиб от переохлаждения.

"Так что утверждать, что ванна является надежным укрытием, я не могу", – пояснил Сергей Старков.

Также мы поинтересовались у изобретателя, что он думает о тех фото, которые уже несколько дней "гуляют" в Сети. На них казахстанские спасатели в Турции, обходя завалы, обратили внимание на тот факт, что самое безопасное место – якобы около холодильника (на фото).

Фото: Zakon.kz

Сергей Старков пояснил, что видел эти фотографии.

"По-моему, здесь видно, что упал гипсокартонный фальшпотолок, он не создал чрезмерной нагрузки на металлическую коробку холодильника, которая штампуется из листового металла толщиной не более 0,5 мм и вряд ли выдержит вертикальную нагрузку более 150 кг. Бетонное перекрытие в габаритах комнаты будет весить 6-10 тонн, в зависимости от площади и толщины, и холодильник такую плиту уже не выдержит. Но холодильник все-таки металлическая конструкция, нагрузку сверху 100 или 150 кг он, может быть, и удержит – к примеру, если на него упадет гипсокартонный потолок, то можно предположить, что он выдержит. И эти фотографии, размещенные в интернете, подтверждают, что сверху упала наклонная поверхность, и от холодильника осталось пустое место. Но дать гарантию, что холодильник уцелеет от падения 20 см плиты, – невозможно". Сергей Старков

Также ученый пояснил, что до сих пор считается, что безопаснее всего находиться рядом с капитальной стеной, где можно присесть или лечь в позу эмбриона.

"Капитальная стена, если рухнет не в вашу сторону, то перекрытие не раздавит вас, а если рухнет в противоположную сторону, тогда у вас появляется свободный "треугольник безопасности", где человек, по идее, может уцелеть. Также считается, что дверной проем тоже может спасти от гибели. Правда, если в дверном проеме установлен деревянный косяк, то из-за нагрузки сверху он начнет щепиться, и это тоже понесет повреждения. Учитывая то, что сейчас в основном используют металлические двери, есть вероятность спастись. Это в любом случае безопаснее, чем просто стоять, смотреть наверх и ждать, когда что-то упадет". Сергей Старков

При этом сам Старков сконструировал уникальный жесткий модуль, который представляет собой защитную конструкцию, что, по его мнению, способна выдержать сильное землетрясение.

Он собрал его, применив метод сопротивления, рассчитав при этом нагрузку и прочность материалов из гнутых швеллеров, то есть водопроводных труб толщиной 4 мм. Они соединяют две площадки размером 80х80 см и состоят из пяти параллельных швеллеров и двух швеллеров, которые их скрепляют в поперечном направлении с двух сторон.





По его расчетам, эта конструкция выдерживает до 60 тонн, а если нагрузка будет боковая, то эта конструкция должна выдержать до 40 тонн.

Насколько этот модуль прочный, Старков сказать не может, так как, чтобы это проверить, защитное сооружение придется разрушить. Учитывая сложность конструкции и дороговизну материала, изобретатель этого делать не хочет, плюс ко всему, у него самого и его семьи есть надежда на спасение в случае землетрясения в Алматы.

Таким образом, нет практически никаких шансов выжить при сильном землетрясении для тех, кто укрывается под столом, побежит по лестнице или решит воспользоваться лифтом. И, конечно, шансы выжить будут минимальны у тех, кто будет метаться в панике и бездействовать, полагаясь на фатальность случая.

Во многих инструкциях говорится, что во время землетрясения необходимо лечь рядом с массивным объектом, таким как кровать, тумба или диван. Потолочная балка после обрушения образует с этим предметом свободное пространство в форме треугольника, где человек окажется в безопасности.

По поводу "треугольника жизни" тут однозначно сказать нельзя, работает этот метод или нет. В любом случае, понятно одно: всем надо знать элементарные правила, а также заранее определить в своем доме самые безопасные места, чтобы там переждать подземные толчки. К таким местам относят: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса.

Также заблаговременно стоит прочно прикрепить шкафы, стеллажи, полки к стенам, к полу.

Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери, также рекомендовано прикрепить бытовую технику к стене.

Прочно закрепить или переместить вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие или лежащие на полках или на мебели (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.); надежно закрепить люстры и люминесцентные светильники. Не использовать стеклянные абажуры.

Не загромождать вещами выход из квартиры, коридоры и лестничные площадки.

Следуя этим инструкциям, у человека появляется надежда выжить. Но, как показывает практика, мало кто из людей соблюдает эти правила в момент ЧП, потому что у нас привыкли, к сожалению, полагаться на "авось".