Глава Погранслужбы высказался о смерти военнослужащего

Директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената высказался о смерти военнослужащего 19 августа в пограничном отделении Шолдала, расположенном в Жамбылском районе Жамбылской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.



19 августа в пограничном отделении Шолдала военнослужащего нашли повешенным на солдатском брючном ремне.

"Суициды, к сожалению, они есть, но роста нет в статистике. Но такие факты есть. С чем это связано? Давайте официально будем разбираться, есть упущения в работе должностных лиц, этого отрицать нельзя, но вместе с тем и призывной контингент – они немножко другие, скажем так, морально и психологически неподготовленные в полном объеме, чтобы нести службу и нагрузку получать и так далее". Директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов

Он заявил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом до окончания служебного расследования любой факт, который есть в следствии, оглашению не подлежит.

"Следствие рассматривает разные факторы, которые могли способствовать тому или иному моменту. Какие из них в конце будут подтверждены, а какие не будут – вопрос следствия. Следствие, во- первых, проводит Главный следственный департамент МВД, мы к нему отношения не имеем, мы даже не допущены к этим материалам следствия. Комментировать я не могу. Я не знаю, не видел материалы следствия. До нас доведут, когда следствие закончится. И, естественно, после будут приняты меры". Ерлан Алдажуманов

Позже он добавил, что если начет рассказывать, завтра его могут привлечь к уголовной ответственности.



"Доводы адвоката? Я не буду никаких намеков делать, просто скажу, что это адвокат главного подозреваемого. Поэтому он прибегнул к такой форме защиты. Это личное дело. Следствие закончится, там видно будет, кто был прав, а кто виноват. Надо дождаться результатов расследования. Оно же не за горами, вот будет". Ерлан Алдажуманов

Между тем он сообщил, что в Погранслужбе провели свое служебное расследование, по итогам которого был принят ряд дисциплинарных и других мер.

"Начальник Департамента погранслужбы по Жамбылской области отведен от должности, начальник Пограничного управления, как раз, где эта застава была, его заместитель по воспитательной работе, начальник заставы отведены от должностей. Они находятся в распоряжении, но ждут окончания следствия. Потом будут дальнейшие действия в отношении этих должностных лиц". Ерлан Алдажуманов

В целом, завил он, проблема неуставных отношений в погранвойсках не- актуальна.

"Факты бывают, но единичные. Все зависит от людей… Они живут в одном помещении, 24 часа в сутки, срочники – 9 месяцев, контрактники – больше, скажем, от срока службы, какие-то моменты могут возникать. Сказать, что повально, такого нет, я могу сказать это на 100%. Серьезных фактов, именно издевательства, младшего призыва над старшим не было. Изнасилований тоже не было. Даю 100% гарантии". Ерлан Алдажуманов