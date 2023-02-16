Алматинцам обещали "доступное жилье"

В Наурызбайском районе задержали 31-летнего мужчину, который обещал квартиры "по госпрограмме", сообщает Zakon.kz.

Гражданин Б. придумал необычный план заработка. Он распространил информацию о продаже квартир "по госпрограмме". Сумма задатка была доступной – от 50 до 300 тыс. тенге. Желающих купить недорогое жилье было достаточно. Cразу после получения денег мужчина переставал выходить на связь.

"В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам". Начальник Управления полиции Наурызбайского района Мухамедали Сейсенулы

Уголовное дело зарегистрировано по ч. 3 ст. 190 УК РК. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Но обманутых людей может быть гораздо больше. Полиция призвала граждан в случае опознания позвонить по телефонам: +7 707 447 07 50; +7 701 707 77 10; +7 747 699 70 02.

Алматинцы отдали сотни тысяч тенге мошеннику, обещавшему квартиры в ипотеку.

