Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцам обещали "доступное жилье"

задержанный, мошенничество Фото: polisia.kz
В Наурызбайском районе задержали 31-летнего мужчину, который обещал квартиры "по госпрограмме", сообщает Zakon.kz.

Гражданин Б. придумал необычный план заработка. Он распространил информацию о продаже квартир "по госпрограмме". Сумма задатка была доступной – от 50 до 300 тыс. тенге. Желающих купить недорогое жилье было достаточно. Cразу после получения денег мужчина переставал выходить на связь.

"В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам".Начальник Управления полиции Наурызбайского района Мухамедали Сейсенулы

Уголовное дело зарегистрировано по ч. 3 ст. 190 УК РК. Мужчину водворили в изолятор временного содержания. 

Но обманутых людей может быть гораздо больше. Полиция призвала граждан в случае опознания позвонить по телефонам: +7 707 447 07 50; +7 701 707 77 10; +7 747 699 70 02.

Алматинцы отдали сотни тысяч тенге мошеннику, обещавшему квартиры в ипотеку.

Читайте также

Складной нож обнаружили у студента в Костанае

Циклон "Габриэль": в Новой Зеландии погибли четыре человека

Отставки заведующей требуют сотрудники детского сада в Туркестане

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления