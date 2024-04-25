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Мошенница обещала продвинуть в очереди на жилье в Туркестанской области

Мошенница обещала продвинуть в очереди на жилье в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 00:45 Фото: pexels
Полиция задержала женщину, которую подозревают в обмане жителей Туркестанской области. По информации органов, она обещала содействие в получении жилья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 25 апреля полиция, обманутыми остались семь человек.

"Полицейские Сарыагашского района раскрыли очередное мошенничество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали 31-летнюю подозреваемую, обещавшую продвинуть очередь на жилье. Как выяснилось, войдя в доверие к потерпевшему, обещая помочь продвинуть очередь на жилье по госпрограмме, она выманила 100 тысяч тенге и скрылась из виду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции установили, что подозреваемая, путем мошенничества, выманила деньги еще у шести местных жителей.

"Убедив ложными обещаниями, что они также получат жилье, женщина обманом забрала их деньги. В настоящее время в отношении подозреваемой проводится расследование", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Актобе арестовали директора общественного фонда More Life по подозрению в присвоении средств, предназначенных на лечение детей. 

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