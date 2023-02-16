Пятикратные чемпионы мира по футболу нашли временного главного тренера

Самая титулованная футбольная сборная мира, команда Бразилии, назначила Рамона Менезеса исполняющим обязанности главного тренера национальной дружины, сообщает Zakon.kz.

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Эту информацию распространила пресс-служба пятикратных чемпионов мира.

Менезес ранее стоял у руля молодежной сборной Бразилии до 20 лет. Под его руководством "селесао" стала чемпионом мира (U-20). Новый наставник начнет свой цикл работы со сборной Бразилии, играя против одного из четырех полуфиналистов последнего чемпионата мира. Товарищеская встреча с Марокко запланирована на 25 марта.

Южноамериканский коллектив впервые в своей истории проведет матч на территории Марокко. До Рамона Менезеса главным тренером сборной Бразилии был Аденор Тите, который покинул команду после ЧМ-2022 в Катаре.