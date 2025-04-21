Пятикратный чемпион Казахстана попрощался с главным тренером
Фото: Instagram/fcaktobe_official
21 апреля покинул свой пост главный тренер футбольного клуба "Актобе" – Игорь Леонов. 57-летний украинский наставник подал в отставку по собственному желанию после поражения подопечных от "Тобола", сообщает Zakon.kz.
Как заверили в пресс-службе бронзовых призеров КПЛ-2024, руководство клуба удовлетворило просьбу тренера об уходе по семейным обстоятельствам и расторгло двусторонний контракт.
Игорь Леонов стал тренировать "Актобе" с прошлого сезона. За этот период пятикратные чемпионы страны взяли Кубок РК и "бронзу" отечественного чемпионата.
Разрыв контракта пришелся на самое начало сезона и после поражения на выезде от костанайского "Тобола" в прошедшие выходные (0:2).
"Актобе" сейчас находится на четвертой позиции в таблице КПЛ-2025 с активом в 10 очков после пяти туров.
P.S. Только что поступила информация, что исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" назначен белорусский специалист Вячеслав Левчук.
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