Пятикратный чемпион Казахстана попрощался с главным тренером

21 апреля покинул свой пост главный тренер футбольного клуба "Актобе" – Игорь Леонов. 57-летний украинский наставник подал в отставку по собственному желанию после поражения подопечных от "Тобола", сообщает Zakon.kz.

Как заверили в пресс-службе бронзовых призеров КПЛ-2024, руководство клуба удовлетворило просьбу тренера об уходе по семейным обстоятельствам и расторгло двусторонний контракт.

Игорь Леонов стал тренировать "Актобе" с прошлого сезона. За этот период пятикратные чемпионы страны взяли Кубок РК и "бронзу" отечественного чемпионата.

Разрыв контракта пришелся на самое начало сезона и после поражения на выезде от костанайского "Тобола" в прошедшие выходные (0:2).

"Актобе" сейчас находится на четвертой позиции в таблице КПЛ-2025 с активом в 10 очков после пяти туров.

P.S. Только что поступила информация, что исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" назначен белорусский специалист Вячеслав Левчук.