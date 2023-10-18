Определены подрядчики по проекту "Комфортная школа"

На каком этапе находится реализация Нацпроекта "Комфортная школа", кто будет строить объекты и осуществлять технадзор, в этих вопросах разбиралась редакция Zakon.kz.

Национальный проект "Комфортная школа" призван решить одну из самых насущных проблем – это дефицит ученических мест и решение вопроса о замене старой школьной инфраструктуры. При этом важно, чтобы будущие школы были построены качественно и с соблюдением всех норм и правил. Тем более, что общественники и депутаты не раз обращали внимание на характеристики застройщиков, на то, что требуется усилить контроль технадзора и соблюдать казсодержание при строительстве.



Опыт важен

Одним из основных моментов является качество строительства и оснащение будущих комфортных школ. На сегодня координация и соблюдение условий при проектировании средних общеобразовательных школ закреплена за АО "Samruk-Kazyna Construction".

Согласно данным оператора, Национальный проект "Комфортная школа" перешел на следующий важный этап своей реализации. Это связано с завершением конкурсных процедур по определению подрядчиков. На данный момент определены подрядчики, которые будут проектировать, строить и оборудовать комфортные школы в 2023-2024 годах. Это шаг вперед в обеспечении своевременного выполнения задач проекта.

Как отмечают специалисты, к застройщикам установлены высокие квалификационные требования по наличию опыта работы, финансовой устойчивости и стабильности. Кроме того, должна быть безупречная налоговая история, квалифицированные специалисты и спецтехника.

Представитель SK Construction прокомментировал нам, что такие жесткие требования к подрядчикам выдвигаются, чтобы отсеять недобросовестных и фирмы "однодневки".

"Вдобавок потенциальный подрядчик предоставляет банковскую гарантию, что мотивирует его выполнить работу в срок, а также дает гарантию сохранности бюджетных средств, если подрядчик оказался недобросовестным", – отметил представитель компании.

Как пояснили редакции, в зависимости от мощности школы в рамках проекта делятся на три категории:

1 категория – 1500-2500 мест;

2 категория – 600-1200 мест;

3 категория – 300 мест.



Исходя из этого, были установлены квалификационные требования по опыту работы. У компаний, которые строят школы 1 категории, опыт должен быть не менее 10 лет (2 категория – 5 лет, 3 категория – 3 года), в том числе по строительству социальных объектов. Также учитывается общая площадь помещений, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет (1 категория – не менее 75 000 м2, 2 категория – 35 000 м2, 3 категория – 25 000 м2).

Как отмечают строители, само возведение школ будет проходить в ускоренном режиме за счет внедрения EPC-контракта по передовой методике управления строительством, согласно которой все процессы будут вестись одновременно. Это позволит сэкономить время и сдать все проекты в срок. В 2024 году, согласно проекту, запланирован ввод в эксплуатацию 208 школ.

Высокие требования к технадзору

Вдобавок 10 октября текущего года объявлено о завершении первых конкурсных процедур по технадзору, обеспечивающих равные возможности для бизнеса. Здесь также компаниям предъявлены крайне высокие требования. Так, при выборе поставщиков учитывалась сумма уплаченных налогов за последние пять лет и площадь введенных в эксплуатацию социальных объектов и многоквартирных жилых комплексов. Также у компании не должно быть судебных тяжб, налоговых и иных задолженностей.

Важно отметить, что технадзор будет следить не только за соблюдением нормативных сроков, но и за искусственным удорожанием проекта.

Сейчас определены первые 80 компаний, которые будут осуществлять полный цикл технадзора на всех стадиях реализации нацпроекта.

Поддержка своих поставщиков

К слову, опасения насчет рисков вытеснения из процесса реализации Нацпроекта "Комфортная школа" отечественных компаний иностранными беспочвенны. Существует правило, согласно которому, например, в случае закупки иностранной мебели при наличии отечественных аналогов, SK Construction могут привлечь к ответственности. Нарушать это правило не в их интересах. В SK Construction особо подчеркивают, что поддержка отечественных производителей товаров и услуг очень важна.

В настоящее время со стороны Министерства просвещения и НПП "Атамекен" формируется перечень мебели и оборудования, который будет включен в проектно-сметную документацию и направлен в госэкспертизу.

После получения положительного заключения подрядчики приступят к закупу мебельной продукции путем заключения offtake-контрактов. Как пояснили в SK Construction, в ЕРС-договорах с подрядчиками предусмотрен пункт, который обязывает осуществлять закуп мебели у поставщиков, состоящих в Реестре товаропроизводителей или Реестре отечественных производителей НПП "Атамекен".

При этом школы вне зависимости от расположения будут оснащены одинаково, что сохранит единый стандарт и комфорт для всех учеников. Как стало известно редакции, технологическое оборудование для комфортных школ будет приобретаться непосредственно у производителей с гарантийным сроком не менее трех лет.

В заключение хотелось бы отметить, что нацпроект реализуется в соответствии с последними сроками строительной директивы. Специалисты прикладывают все силы для успешной реализации поставленных задач и отмечают, что намеренных бюрократических затягиваний быть не должно, потому что от этого напрямую зависят интересы казахстанских детей.