Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Определены подрядчики по проекту "Комфортная школа"

Определены подрядчики по проекту "Комфортная школа" Фото: Zakon.kz
На каком этапе находится реализация Нацпроекта "Комфортная школа", кто будет строить объекты и осуществлять технадзор, в этих вопросах разбиралась редакция Zakon.kz.

Национальный проект "Комфортная школа" призван решить одну из самых насущных проблем – это дефицит ученических мест и решение вопроса о замене старой школьной инфраструктуры. При этом важно, чтобы будущие школы были построены качественно и с соблюдением всех норм и правил. Тем более, что общественники и депутаты не раз обращали внимание на характеристики застройщиков, на то, что требуется усилить контроль технадзора и соблюдать казсодержание при строительстве.

Опыт важен

Одним из основных моментов является качество строительства и оснащение будущих комфортных школ. На сегодня координация и соблюдение условий при проектировании средних общеобразовательных школ закреплена за АО "Samruk-Kazyna Construction".

Согласно данным оператора, Национальный проект "Комфортная школа" перешел на следующий важный этап своей реализации. Это связано с завершением конкурсных процедур по определению подрядчиков. На данный момент определены подрядчики, которые будут проектировать, строить и оборудовать комфортные школы в 2023-2024 годах. Это шаг вперед в обеспечении своевременного выполнения задач проекта.

Как отмечают специалисты, к застройщикам установлены высокие квалификационные требования по наличию опыта работы, финансовой устойчивости и стабильности. Кроме того, должна быть безупречная налоговая история, квалифицированные специалисты и спецтехника.

Представитель SK Construction прокомментировал нам, что такие жесткие требования к подрядчикам выдвигаются, чтобы отсеять недобросовестных и фирмы "однодневки".

"Вдобавок потенциальный подрядчик предоставляет банковскую гарантию, что мотивирует его выполнить работу в срок, а также дает гарантию сохранности бюджетных средств, если подрядчик оказался недобросовестным", – отметил представитель компании.

Как пояснили редакции, в зависимости от мощности школы в рамках проекта делятся на три категории:

  • 1 категория – 1500-2500 мест;
  • 2 категория – 600-1200 мест;
  • 3 категория – 300 мест.

Исходя из этого, были установлены квалификационные требования по опыту работы. У компаний, которые строят школы 1 категории, опыт должен быть не менее 10 лет (2 категория – 5 лет, 3 категория – 3 года), в том числе по строительству социальных объектов. Также учитывается общая площадь помещений, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет (1 категория – не менее 75 000 м2, 2 категория – 35 000 м2, 3 категория – 25 000 м2).

Как отмечают строители, само возведение школ будет проходить в ускоренном режиме за счет внедрения EPC-контракта по передовой методике управления строительством, согласно которой все процессы будут вестись одновременно. Это позволит сэкономить время и сдать все проекты в срок. В 2024 году, согласно проекту, запланирован ввод в эксплуатацию 208 школ.

Высокие требования к технадзору

Вдобавок 10 октября текущего года объявлено о завершении первых конкурсных процедур по технадзору, обеспечивающих равные возможности для бизнеса. Здесь также компаниям предъявлены крайне высокие требования. Так, при выборе поставщиков учитывалась сумма уплаченных налогов за последние пять лет и площадь введенных в эксплуатацию социальных объектов и многоквартирных жилых комплексов. Также у компании не должно быть судебных тяжб, налоговых и иных задолженностей.

Важно отметить, что технадзор будет следить не только за соблюдением нормативных сроков, но и за искусственным удорожанием проекта.

Сейчас определены первые 80 компаний, которые будут осуществлять полный цикл технадзора на всех стадиях реализации нацпроекта.

Поддержка своих поставщиков

К слову, опасения насчет рисков вытеснения из процесса реализации Нацпроекта "Комфортная школа" отечественных компаний иностранными беспочвенны. Существует правило, согласно которому, например, в случае закупки иностранной мебели при наличии отечественных аналогов, SK Construction могут привлечь к ответственности. Нарушать это правило не в их интересах. В SK Construction особо подчеркивают, что поддержка отечественных производителей товаров и услуг очень важна.

В настоящее время со стороны Министерства просвещения и НПП "Атамекен" формируется перечень мебели и оборудования, который будет включен в проектно-сметную документацию и направлен в госэкспертизу.

После получения положительного заключения подрядчики приступят к закупу мебельной продукции путем заключения offtake-контрактов. Как пояснили в SK Construction, в ЕРС-договорах с подрядчиками предусмотрен пункт, который обязывает осуществлять закуп мебели у поставщиков, состоящих в Реестре товаропроизводителей или Реестре отечественных производителей НПП "Атамекен".

При этом школы вне зависимости от расположения будут оснащены одинаково, что сохранит единый стандарт и комфорт для всех учеников. Как стало известно редакции, технологическое оборудование для комфортных школ будет приобретаться непосредственно у производителей с гарантийным сроком не менее трех лет.

В заключение хотелось бы отметить, что нацпроект реализуется в соответствии с последними сроками строительной директивы. Специалисты прикладывают все силы для успешной реализации поставленных задач и отмечают, что намеренных бюрократических затягиваний быть не должно, потому что от этого напрямую зависят интересы казахстанских детей.

Читайте также

Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг ТОО "Казахстанские коммунальные системы"
Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг ТОО "Казахстанские коммунальные системы"
Мухтар Ауэзов и Каюм Мухамедханов возрождали культуру Казахстана
Как преданная дружба учителя и ученика помогла сохранить национальную культуру Казахстана
Гиният разъяснила свое предложение ограничить выдачу прав и разрешения на оружие для незастрахованных
Гиният разъяснила свое предложение ограничить выдачу прав и разрешения на оружие для незастрахованных
Оксана Скибан
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления