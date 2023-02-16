С какими трудностями сталкиваются призывники

Директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената 16 февраля рассказал, почему некоторым призывникам трудно служить в армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Алдажуманов заявил, что сейчас призывной контингент другой. По его словам, молодые люди морально и психологически не подготовлены в полном объеме, чтобы служить в армии.

"Я не говорю, что все, но у нас есть парни, которые несут службу в любых условиях и зимой, и летом, просто есть отдельная категория ребят, например, которые спортом не занимаются, общения нет, сидят в смартфонах. Вы хотите сказать, что таких детей сейчас нет? Парень целыми днями сидит в сотке, а тут меняется полностью картину и естественно он получает психологический удар. И не просто с одного города в другой переехал с вами, а тут попадает в коллектив, где такие же парни. Есть адаптационные срывы, мы с ними работаем. Нет такого, чтобы мы от кого-то избавлялись или с кем то не работали. Работаем со всеми, для нас все одинаковы военнослужащие, которые призываются". Ерлан Алдажуманов

В этой связи журналисты поинтересовались у директора Погранслужбы, будет ли его сын служить в армии.

"Я армии не боюсь. Начинал точно так же, как нынешняя молодежь, с 17 лет. Мне осталось два года до пенсии. Сын учится в 4 классе. Я даже не знаю, буду ли я жив к тому времени, как он пойдет в армию. Вы же знаете, когда люди уходят, быстро все эти процессы забываются. Поэтому за это не переживайте. Он не пойдет туда, как сын генерала, а пойдет, как нормальный гражданин Республики Казахстан". Ерлан Алдажуманов

Раннее Алдажуманов в кулуарах Сената высказался о смерти военнослужащего 19 августа в пограничном отделении Шолдала.

