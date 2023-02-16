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Даниал Ахметов поручил снять режим ЧС в Риддере

Даниал Ахметов поручил снять режим ЧС в Риддере Фото: wikimedia
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил снять режим ЧС техногенного характера местного масштаба в Риддере. Он был введен в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава региона написал 16 февраля 2023 года на своей странице в Instagram.

"Я дал поручение акиму Риддера в связи с тем, что ТЭЦ сейчас работает без сбоев, снять в городе режим ЧС техногенного характера местного масштаба".Даниал Ахметов

По словам акима, сегодня он провел встречу с новыми инвесторами Риддер ТЭЦ.

"Сразу отмечу, что в течение десятидневного срока новые владельцы теплоцентрали должны предоставить исчерпывающий график ремонтных работ на ТЭЦ, куда должны войти не только виды и сроки, но и перечень необходимого оборудования и комплектующих, список и число специалистов, которые будут работать на этом сложном объекте".Даниал Ахметов

Особенное внимание, как подчеркнул глава региона, "нужно обратить на четвертый и пятый котлы, резервный тракт подачи угля, само здание ТЭЦ, пострадавшее от пожаров".

"Капитальный ремонт требуется практически всему оборудованию и сетям, поэтому график должен детально охватить весь блок этих вопросов".Даниал Ахметов

Он отметил, что "акцент важно сделать на безопасных условиях труда для работников станции, а для этого нужно провести ремонт систем аспирации и вентиляции".

"Также годами не решалась проблема схода шуги на Громотухе, на это тоже должны обратить внимание инвесторы. Помимо ремонтных работ необходимо составить график погашения дебиторской задолженности перед угольным разрезом Каражыра. Я обращаюсь с большой благодарностью ко всем жителям Риддера, которые в этот непростой для них и города период, не поддались панике, не верили слухом и относились с пониманием ко всему происходящему".Даниал Ахметов

5 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла. 7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

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8 ноября аким ВКО Даниал Ахметов рассказал, что происходит на риддерской ТЭЦ.

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