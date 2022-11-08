Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Даниал Ахметов рассказал, что происходит на риддерской ТЭЦ

Риддер Фото: пресс-служба акимата ВКО
Сегодня пошли четвертые сутки круглосуточной работы бригад по устранению ЧС, возникшей на "Риддер ТЭЦ". Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал, какая в данный момент в регионе обстановка, сообщает Zakon.kz.

Представители крупных промышленных и коммунальных предприятий региона разбили ТЭЦ на критические участки и каждый специалист на своем месте проводит аудит состояния оборудования и озвучивает предложения по необходимым работам.

аким

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По словам Даниала Ахметова, руководство "Риддер ТЭЦ" не сделало ничего для определения дефектов в работе оборудования, и приглашенным специалистам с ТОО "Казцинк", АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Усть-Каменогорская ТЭЦ, "Казвзрывпром", ВК РЭК, приходится это делать за них, пояснил аким области.

рабочие

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Уже сегодня на "Риддер ТЭЦ" планируют выйти на уровень стабильного обеспечения теплом, а 15 ноября ввести дополнительные мощности и полностью стабилизировать работу.

Риддер

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Помимо работ на ТЭЦ, в городе создано 12 мобильных энергобригад, которые следят за обеспечением бесперебойного энергоснабжения. По данным специалистов, энергосистема города Риддера вполне выдерживает усилившуюся в разы нагрузку.

Риддер

Фото: пресс-служба акимата ВКО

С 24 октября 2022 года на ТЭЦ в Риддере происходят аварии, из-за которых жители замерзают в своих квартирах. 

Риддер

Фото: пресс-служба акимата ВКО

6 ноября в Риддере был экстренно создан штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер-ТЭЦ".

7 ноября аким ВКО пообещал устранить проблемы на ТЭЦ в Риддере к 9 ноября.

Читайте также

В полиции Алматы рассказали подробности смертельного ДТП с автобусами

В ДЧС прокомментировали инцидент с лифтом в многоэтажке в Алматы

В Алматы лифт с беременной пассажиркой сорвался с 13-го этажа

Елена Беляева
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область Риддер
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
школьный класс
Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
Появились подробности столкновения двух автобусов в Алматы
Появились подробности столкновения двух автобусов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления