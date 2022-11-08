Даниал Ахметов рассказал, что происходит на риддерской ТЭЦ

Сегодня пошли четвертые сутки круглосуточной работы бригад по устранению ЧС, возникшей на "Риддер ТЭЦ". Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал, какая в данный момент в регионе обстановка, сообщает Zakon.kz.

Представители крупных промышленных и коммунальных предприятий региона разбили ТЭЦ на критические участки и каждый специалист на своем месте проводит аудит состояния оборудования и озвучивает предложения по необходимым работам.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По словам Даниала Ахметова, руководство "Риддер ТЭЦ" не сделало ничего для определения дефектов в работе оборудования, и приглашенным специалистам с ТОО "Казцинк", АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Усть-Каменогорская ТЭЦ, "Казвзрывпром", ВК РЭК, приходится это делать за них, пояснил аким области.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Уже сегодня на "Риддер ТЭЦ" планируют выйти на уровень стабильного обеспечения теплом, а 15 ноября ввести дополнительные мощности и полностью стабилизировать работу.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Помимо работ на ТЭЦ, в городе создано 12 мобильных энергобригад, которые следят за обеспечением бесперебойного энергоснабжения. По данным специалистов, энергосистема города Риддера вполне выдерживает усилившуюся в разы нагрузку.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

С 24 октября 2022 года на ТЭЦ в Риддере происходят аварии, из-за которых жители замерзают в своих квартирах.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

6 ноября в Риддере был экстренно создан штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер-ТЭЦ".

7 ноября аким ВКО пообещал устранить проблемы на ТЭЦ в Риддере к 9 ноября.