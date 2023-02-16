Почему любовь к животным в Казахстане становится дорогим удовольствием

Бич инфляции ударил не только по самим казахстанцам, но и по их домашним любимцам. А с осени к росту цен прибавился еще и дефицит – с полок зоомагазинов начали пропадать "бюджетные" корма. Ситуацию на рынках изучали журналисты Zakon.kz.

В Шымкенте выросли цены даже на услуги ветеринаров





В Шымкенте с начала до конца января корма для кошек и собак исчезали с полок зоомагазинов и небольших торговых точек. Корм можно было приобрести только в супермаркетах, но не всегда хорошего качества.

"У меня дома кот кастрированный, для них нужен специальный влажный корм, который стоит дороже обычного. Но приобрести его в январе во всех магазинах Шымкента было практически невозможно. Благо, существуют интернет-магазины, они и спасали, покупала корм для своего любимца там", – рассказывает жительница Шымкента Алиса Дунаева.

Любители животных также жалуются на высокую стоимость кормов. В супермаркетах Шымкента на сегодня самый дешевый влажный корм начинается от 150 тенге и доходит до 290. За сухой корм придется оставить от 600 тенге (400 гр) до трех тысяч (2,2 кг). Сэкономить удастся только в том случае, если брать еду для животных в больших объемах в оптовых точках, рассказывают жители.







По словам Айгуль Имбергеновой, президента фонда "Защита животных "Аяныш", корма подорожали из-за санкций западных стран в отношении России. По ее словам, выросли цены также на рисовую сечку и ветеринаров.

"У нас собачий приют. В приюте 84 собаки и один кот. Наши животные на смешанном питании. Это значит натуральная еда и сухой корм. В среднем у нас уходит в день 20-ти килограммовый мешок, или около 30 мешков в месяц. Мешок стоит примерно, хотя еще в 2022 году стоит около 17 тысяч. 30 мешков умножаем на 25 тысяч, получается 750 тыс. тенге в месяц". Айгуль Имбергенова

По словам спикера, дефицит с кормами они заметно ощущали, когда началась спецоперация в Украине. Сейчас перебоев с поставкой еды для животных нет, тем не менее Айгуль возмущена столь быстрым ростом цен на корма.







В Костанае дефицита кормов нет, но ценники все сильнее кусаются





В марте 2022 года из продажи стали исчезать корма от американской компании Mars. В основном Whiskas и Kitekat, которые продавцы называют кормами низшего ценового диапазона. Владельцам животных тогда предлагали продукцию других производителей. В середине 2022 года поставки удалось наладить, но цены на них начали расти практически каждый месяц.





К примеру, в октябре 2022 года пакет Kitekat весом 1,9 кг в зоомагазине можно было купить за 2190, в декабре – уже 2250. Сегодня в супермаркетах такой корм стоит от 2390 тенге. А пакет Whiskas весом 350 грамм – 800 тенге.





В начале года на полках супермаркетов появился корм для котов и для собак от российской компании Мираторг. По акции можно купить кошачий корм весом 300 грамм за 729 тенге. А пакет еды для собак этой же фирмы весом 1,1 кг – за 2049. В тоже время 2,2 кг Pedigree можно приобрести за 3050 тенге, получается, что килограмм обходится в 1386 тенге.





Есть в Костанае и несколько кормовых супермаркетов, там можно найти огромное количество наименований: от самых дешевых до суперпремиум. Как говорят продавцы, цена почти на все резко подскочила в середине 2022 года. По их словам, цену повышают оптовые поставщики из-за усложнившейся логистики.





У пенсионерки Марины Ивановой уже пять лет живет сиамская кошка по кличке Бусинка. И каждый раз после получения пенсии Марина Степановна заходит в зоомагазин недалеко от дома, чтобы купить своей любимице какую-нибудь вкусняшку.

"Моя Бусинка больше всего любит желешки с курицей или уткой. Еще полгода назад я приходила в магазин два раза в месяц, покупала по 10 пачек разных видов, теперь захожу только после пенсии. И если раньше покупала более качественный корм, то теперь за те же деньги, но более дешевый. Иногда беру и пакет сухого корма, чтобы было чем накормить кошку, когда болею", – рассказала пенсионерка.

У другой пенсионерки Алии Бабаевой в квартире живет спаниель. В основном женщина готовит питомцу сама: покупает 10-килограммовый мешок макарон для собак, куриные лапки. Но, по ее словам, цены даже на эти продукты постепенно повышаются.



"Макароны за три месяца подорожали на 100 тенге, теперь стоят 2300 тенге за мешок. Цена на куриные лапки пока держится на уровне 170 тенге за кило", – добавила Алия Бабаева.

В Костанае есть возможность выпускать свои сухие и влажные корма для кошек и собак. О таком намерении на одной из встреч говорили руководители недавно запущенного крупного мясокомбината. С возведением помещения проблем не будет, зато они возникли с подключением оборудования к газу.



"Еще в 2019 году нам выдали технические условия на 490 кубов газа, сегодня мы расходуем 250 кубометров. И нам нужно просто легализовать оборудование на 130 кубов. Но от филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по непонятным нам причинам мы уже дважды получали отказ. И никто не знает, когда будет решен этот вопрос", – пояснил директор предприятия Николай Рожко.

По расчетам руководителей компании, местные корма будут более доступными по цене, иметь хорошее качество. Но пока они не берутся прогнозировать точную дату их появления на рынке.







Атырауские предприниматели сомневаются в востребованности отечественных кормов





В Атырауской области цены на корма для кошек и собак выросли, но не критично. В супермаркетах и "магазинах у дома" еда для животных в продаже преимущественно недорогая. 100-граммовый пакетик для псов "Chappi" с кусочками говядины 105 тенге, 600- граммовый сухой корм той же марки от 600 тенге и выше. Для кошек в продаже самый дешевый "Kitekat" от 100 до 120 тенге.





В зоомагазинах в достаточно широком ассортименте корма производства Италии, Франции, Германии, России. Для кошек 85-граммовые пакетики с кусочками курицы в желе марки "Proplan" от 500 до 585 тенге. Металлические баночки от 490 до 500 тенге. В ассортименте помимо премиум класса есть бюджетные варианты, 100-граммовый пакетик влажного корма в пределах 300 тенге.

"Нашей овчарке даем обычную еду, готовим супы, в каши добавляем мясо, колбасу. Специальный корм для собак "Chappi" тоже покупаем, а он немного подорожал", – говорит хозяйка пятилетней овчарки Греты.

Кстати, в Атырау на деньги неравнодушных горожан построены два приюта, где сейчас содержатся 120 собак и 15 кошек.



"Чтобы прокормить большое количество животных, ежедневно требуется 5 мешков сухого бюджетного корма, каждый по 10 кг стоимостью 15 тысяч тенге. Мы стараемся брать у оптовиков, чтобы выходило дешевле. Еще покупаем или нам безвозмездно дают мясные отходы, варим супы и каши. Приютили бы и других бездомных животных, только все упирается в стоимость кормов, они дорожают". Руководитель общественного фонда "Доброе сердце Атырау" Венера Манасова

В регионе могли бы производить собственные консервы для кошек и собак, однако бизнесмен, имеющий соответствующее оборудование, не спешит их выпускать.



"В нашем стаде есть неликвидные овцы. До пандемии к нам обратились российские деловые люди и предложили готовить консервы для песцов. Мы построили цех, купили оборудование, но из-за вспышки коронавируса границы государств закрылись. Мы потом пытались с ними связаться, но никто не ответил. Да, можно без проблем наладить производство в стеклянных емкостях по 300, 400, 800 и 1000 граммов. Другое дело, что возникнут проблемы с реализацией, в магазинах будут покупать по две-три баночки, а для выгоды нужны объемы. Поэтому пока неликвидом кормим свиней на ферме". Предприниматель Владимир Розметов

В хозяйстве посчитали, что в себестоимости консервов для кошек и собак из баранины лишь 35% составляет мясо, остальное – стеклянная тара, коммунальные расходы и зарплата работников. 800-граммовая банка таких консервов потянет на 1000 тенге.







В некоторых зоомагазинах сомневаются, что местные консервы будут пользоваться спросом. Многие хозяева животных стараются покупать проверенные марки, так они будут уверены, что собаки и кошки получат все нужные витамины, аминокислоты, минералы. Возможно, если даже в Атырау станут выпускать консервы для животных, понадобится время, чтобы товар нашел своих покупателей.





Петропавловским любителям животных приходится раскошеливаться





В Петропавловке прилавки изобилуют ассортиментом кормов для животных. Нет на них, пожалуй, только одного – самого востребованного в силу дешевизны. Бюджетные "желейки" Kitekat по 135 тенге за 75-граммовую пачку в городе найти практически невозможно.





В отсутствии Kitekat теперь самый доступный по цене – это Whiskas. Порцию в те же 75 граммов можно купить за 151 тенге для котят и за 166 для взрослых кошек. Та же порция корма Perfect Fit стоит 195 тенге, Felix – 185 тенге, Sheba - 214 тенге, остальные марки еще дороже, цены доходят до 300 тенге за 75-граммовую упаковку. Дороже всего – куриные биточки Gourmet в консервной банке – 493 тенге за порцию 85 граммов.





Ассортимент сухих кормов для кошек скуднее, чем желейных. Но зато дешевый Kitekat в свободной продаже. Пачка в 350 граммов продается за 488 тенге. Упаковка в 1,9 кг – 2291 тенге.





Корма профессионального уровня в городских супермаркетах не реализуют. Чтобы приобрести таковой, нужно идти в ветеринарную аптеку или специализированный зоомагазин.





85 граммов желейного Pro Plan стоит 549 тенге. Сухие профессиональные корма зависят от их специализации. Трехкилограммовая упаковка для стерилизованных кошек - 14000 тенге, аналогичный корм Royal Canin – 12 000 тенге за 2 килограмма. 1,5 килограмма Pro Plan для кошек с чувствительным пищеварением – 7230 тенге. Профкорма для кошек продают и на вес. В среднем цена килограмма – 4000-6500 тенге.





Собачьи корма стоят дешевле, чем кошачьи лакомства. 85 граммовая желейная пачка Pedigree – 131 тенге. 600 граммов сухого Chappi – 634 тенге. 15 кг Chappi "говядина" – 13000 тенге. Darling – 15 000 за 10 кг.





Профессиональные корма для собак – уже в разы дороже и чаще всего продают только внушительными объемами. 15 килограммовый пакет Probalance с лососем стоит 36000 тенге, 20 кг Royal Canin – 45 000 тенге. 14 кг Pro Plan – 41 000 тенге. На вес корма для собак продают довольно редко. Цена килограмма варьируется в пределах 2500-4000 тенге.





Владельцы собак и кошечек в Усть-Каменогорске готовы были платить любые деньги за корм





Дефицит кормов для домашних животных жители Усть-Каменогорска ощутили в конце осени 2022 года. По словам людей, с прилавков вдруг исчезло сразу все – не было ни сухих кормов, ни влажных.

"Для своей кошки Ляси я обычно покупаю сухой корм сразу большой упаковкой, его хватает надолго, поэтому остро проблема отсутствия кормов для меня встала примерно перед Новым годом. Когда корм снова появился, то он стал в два раза дороже. Это было очень ощутимо", – говорит Индира Смагулова.

По ее словам, на день Лясе хватает одной пачки Whiskasа, горстки сухого корма и немного "нормальной" еды – то есть сырого мяса или рыбы.







У Екатерины Шендрик дома есть и собака, и кошка. И если пес Жан всеядный, то есть питается покупным кормом, но от него не зависит, так ест и все остальное, то кошка Джини очень избирательна. Ей по вкусу только "Apro" с говядиной.

"В ноябре прошлого года корм просто исчез. Ничем заменить не получилось, так как просто ничего не было. Все закончилось ветклиникой, Джини откапывали глюкозой. Только так мы ее спасли", – рассказывает Екатерина Шендрик.

По словам девушки, проблемы начались в октябре-ноябре прошлого года. Продавцы в ветмагазинах просто разводили руками и сетовали на то, что из России поставки прекратились, а своих производителей нет.



"Джини у меня стерилизованная, поэтому я и рада была за любые деньги купить ей соответствующий корм, но его просто нигде не было. А кошка больше ничего не ест. В противном случае у животного развивается мочекаменная болезнь, протекает стремительно, спасти животное практически невозможно. Джини лечили долго и дорого. Но я знаю владельцев кошек, которые так и не смогли спасти своих питомцев, это просто ужасно", – делится Екатерина.

Если ранее она покупала пятикилограммовый пакет корма за 8 тысяч тенге, то сейчас – за 15 тысяч. Продавцы утверждают, что поставщик повысил стоимость, к тому же усложнилась логистика, что тоже заметно отразилось на цене. В результате, если всего пару-тройку месяцев назад пакетик Whiskas стоил 140 тенге, то сейчас не дешевле 220. А это только на один раз ее кошке, котам же, возможно, в день требуется больше.







В Актау рост цен на некоторые марки до сих пор продолжается





В Актау такая же история – корма резко подорожали в конце 2022 года, а некоторые марки премиум-класса продолжают дорожать и сейчас. К примеру, килограмм Pro Plan для кошек в декабре стоил 4200 тенге, а с первого января цена выросла на 400 тенге. А Royal Canin и того дороже – сейчас в зоомагазинах его продают по 5700 за килограмм, но с нового завоза, утверждают продавцы, будет еще дороже.

"Корма мы заказываем из Алматы, а туда он приходит из Франции. Из-за чего дорожает, я сказать не могу, но скорей всего сырье становится дороже", – говорит продавец зоомагазина в Актау.

Нинель Шляховая – хозяйка лабрадора Нэнси. Женщина приходит в зоомагазин дважды в месяц. В прошлом году 6-летней собаке поставили диагноз "ожирение", и ветеринар рекомендовал посадить Нэнси на диетическое питание. А оно влетает в копеечку.



"В месяц уходит примерно 35 тысяч тенге. Помимо корма покупаю и витамины. Они стоят 2 тысячи тенге за упаковку – их хватает на месяц", – отмечает владелица собаки.

А вот хозяйка двух сфинксов Ольга Хромова уже хватается за голову – чем кормить своих питомцев? Дело в том, что эти кошки очень капризные, а проблем со здоровьем из-за некачественного корма – хоть отбавляй.



"Сколько мы кормов уже перепробовали, пока остановились на двух, причем каждая ест свой корм. Потому что у одной аллергия, у второй – проблемы с печенью. В месяц на корм для кошек уходит около 40 тысяч тенге, раньше тратили около 30 тысяч. Кроме того, чтобы побаловать их, берем паштеты для кошек – одна маленькая банка стоит 500 тенге, а еще месяц назад она стоила 400 тенге. Такой банки хватает на 2 дня", – Ольга Хромова.

У пенсионерки Нины Николаевны на попечении с десяток дворовых кошек, которых она кормит ежедневно.



"У меня в сумке всегда пакет с собачьим кормом – его я покупаю по 700 тенге, и несколько пачек обычного корма для кошек. Сейчас приходится больше тратить на корм, ведь еще года два назад один пакетик стоил 80 тенге, а сейчас уже 120-130. Кошкам я варю кашу и добавляю туда корм, чтобы было экономнее. В месяц уходит где-то 15 тысяч тенге", – рассказывает пенсионерка.

Помимо кормов, подорожали и другие зоотовары, например, наполнители для туалетов. В среднем их цена по сравнению с прошлым годом выросла на 1-1,5 тыс.тенге. Наполнители в Актау завозят в основном из России и Турции.







В Семейские магазинчики влажный корм завозится раз в месяц и раскупается сразу же





В небольших отделах с товарами для домашних любимцев уже с ноября нет дешевого влажного корма. Если даже изредка происходит завоз, весь товар буквально сметают за полдня. Семейчанка Салтанат Абишева уже не знает, чем кормить своего кота Тихона. Домашний любимец требует влажный корм и категорически отказывается от любой предлагаемой замены.

"Он приучился к этому типу корма еще котенком, сейчас Тишке уже больше 13 лет, он стар, а потому заново переучить его уже практически невозможно", – пояснила Салтанат Абишева.

По словам хозяйки кота, если раньше вопрос был в цене корма, то сейчас – в самом его наличии.







О проблемах с поставками рассказала индивидуальный предприниматель из Семея Татьяна Семенова.

"Сегодня ситуация такая, что мы получаем влажный корм для животных лишь один раз в месяц. И этот объем раскупается буквально в течение нескольких часов. Мы теряем покупателей и теряем доходы от продаж", – пожаловалась Татьяна Семенова.

По словам продавца одного из отделов товаров для животных Натальи Русских, с проблемой поставок влажного корма они также столкнулись в ноябре 2022 года. До этого момента все фирмы-поставщики и оптовые базы работали по заявкам, четко выполняя все заказы.



"А потом ввели нормы на заявки по количеству корма для кошек и собак. Нас ограничивали по всем позициям. Например, могли принять заявку только на определенную фирму-производителя, обеспечив поставку всей линии кормов, но по 7-9 штук каждого вида корма. И это раз в месяц, не чаще", – рассказала Наталья Русских.

По словам продавца, их постоянные клиенты – люди небогатые, а потому она даже не делает заявок на поставку очень дорогих кормов, цены которых превышают порог в 150 тенге за пачку. Доступных же по цене кормов пока в наличии нет. И когда завершится кризис, ни предприниматели, ни продавцы, не знают.







При этом торговые агенты и супервайзеры оптовых фирм прокомментировать дефицит влажного корма не сумели, ссылаясь на свою некомпетентность в этих вопросах.





Впрочем, нельзя говорить, что Семей вообще лишился влажного корма, остались бренды, которые традиционно оценивали свою продукцию на порядок выше.





Так в некоторых отделах и супермаркетах можно приобрести корма по ценам от 150 тенге (уцененный товар или товар со скидкой) до 250 тенге за одну пачку. Найти корм по цене 120-150 тенге – огромная удача. И уж если она повернулась лицом, то покупатель приобретает сразу несколько десятков пачек.





В Карагандинскую область пытаются зайти китайские поставщики





Цены на сухие корма в Карагандинской области выросли не менее, чем в два раза с осени. Специализированные корма, предназначенные для породистых и выставочных, по цене выросли в три раза. Некоторые виды кормов сейчас в дефиците, а другие и вовсе исчезли с рынка.





Владелица зоомагазина Виктория Митина рассказала корреспонденту Zakon.kz как сейчас обстоят дела с кормами для домашних питомцев. По ее словам, дистрибьюторы не говорят прямо оптовым закупщикам, с чем связаны дефицит и рост цен. Но горожане считают, что всему виной военные действия на Украине и санкции, наложенные на Россию.





Многие зарубежные производители кормов были вынуждены уйти с российского рынка, многие каналы поставки из России в Казахстан нарушились. Зато стало больше кормов для животных производства Китая.

"К примеру, корм фирмы Purina "Cat chow" полностью исчез (с кормом "Dog chow" для собак все нормально). Я не могу сказать, с чем это связано. Могу только предположить. Когда начались санкции против России, на рынке стали появляться проблемы с кормами. Ведь большая часть идет к нам из России. Этот корм был для нас одним из самых ходовых товаров", – рассказывает Виктория Митина.

Корм фирмы Purina "Cat chow" находится в средней ценовой категории, килограмм стоит 2500-2700 тенге. Считается ниже класса "премиум", относится к эконом-классу, но достаточно хорошего качества. Многие владельцы домашних животных кормили своих любимцев именно им. В магазине Виктории Митиной остались последние несколько мешков этого корма. Новых поставок не предвидится.







В этой ценовой категории продавцы будут искать альтернативы. К примеру, сейчас покупателям предлагают попробовать китайские корма Me-O и Apro. По словам Митиной, люди его стали брать понемногу, хотя не всем животным он подходит. Один килограмм корма стоит от 1850 до 2500 тенге.





С поставками корма премиум-класса Proplan сейчас все хорошо, хотя прошлой осенью были сильные перебои. Ситуация стабилизировалась, хотя цена резко подскочила.

"Раньше он стоил 3500 тенге. Причем качество всегда было отменное. Это один из самых хороших кормов. Цена и качество всегда соответствовали. Но сейчас цена, конечно, уже зашкаливает", – считает Виктория.

Цена корма премиум-класса Royal Canin также выросла. Раньше килограмм стоил 4000 тенге, сейчас доходит до 6000. Кто-то из владельцев домашних животных переходит на корма эконом-класса. Но те, кто держат элитных кошечек и собачек, продолжают его покупать. Не все животные способны питаться обычным кормом.







Корм "премиум-премиум-класса" Grandorf, которым кормят породистых, выставочных животных и питомцев с аллергией, сейчас стоит около 10 тысяч за килограмм. Его цена за последнее время выросла 1,5-2 раза.





Проблемы также наблюдаются и с кормами низшей ценовой категории, такими как Kitekat и Whiskas. Хотя в крупных супермаркетах с большими складами на прилавках они еще есть, в мелких частных магазинчиках уже закончились и поставки не идут. Раньше таких перебоев не было, говорит Виктория Митина.





Кормить своих домашних любимцев карагандинцам становится все дороже. Но больше всего в этой ситуации страдают владельцы частных приютов для бездомных животных. Чаще всего туда попадают раненые животные, которых нельзя кормить простой пищей.





Им нужен спецкорм, чтобы быстрее встать на лапы. Владелица одного такого приюта и председатель общества "Дари добро" Инна Радченко рассказала, как живут питомцы.

"Животных, которым необходим именно спецкорм, у нас очень много. Допустим, если к нам поступает тяжело больное животное, мы его выхаживаем после операции или после вирусов, соответственно ему приходится брать дорогие корма, наподобие влажного послеоперационного корма. Также у нас много специфических животных – аллергиков". Инна Радченко

Она также рассказала, что приют пытался перейти на некий новый корм, после чего питомцы заболели.



"У нас все коты облезли. У многих животных сорвана поджелудочная. В общем эксперимент не удался", – рассказала Инна Радченко.

Раньше приют брал 15 килограммов Cat chow за 16 тысяч тенге. Такое же количество корма Reflex обходится в 1,5 -2 раза дороже.







Корма, лекарства и аренду приют оплачивает за счет сборов в социальных сетях. Поэтому после подорожания зоозащитникам и волонтерам приходится просить о помощи неравнодушных людей чаще.





Конечно, это непросто. Хорошо, что сейчас стали появляться спонсоры – отдельные компании или фирмы. Иногда они делают подарок приюту и привозят корма мешками.





Авторы: Светлана Новак, Карина Адильбекова, Тасия Колевид, Инна Литвиненко, Кира Мороз, Кирилл Александров, Екатерина Гуляева, Ева Гоцкая