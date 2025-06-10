Уехал из Алматы – и сэкономил: где в Казахстане жить дешевле всего

Инфляция – бич современности, и Казахстан не исключение. В условиях всеобщего удорожания, вопрос о том, где в стране можно жить максимально бюджетно, становится все более актуальным. Zakon.kz выяснил, в каких уголках республики самый низкий рост цен.

Где ваш тенге весит больше?

Май 2025 года принес с собой годовую инфляцию в 11,3% для всей страны с существенным приростом по сравнению с апрелем (10,7%). Эти цифры – важный ориентир, однако для реальной картины стоимости жизни необходимо погрузиться в региональную статистику. Где же ваш тенге сможет "весить" значительно больше?

Не все регионы Казахстана одинаково подвержены инфляционному шторму. Некоторые из них, по данным БНС АСПиР РК, демонстрируют значительно более низкие темпы роста цен, что прямо указывает на более доступную стоимость жизни.

Алматинская область уверенно держит пальму первенства по минимальной инфляции, зафиксировав годовой прирост цен всего в 9,1% в мае 2025 года. Это существенно ниже общереспубликанского показателя и является абсолютным минимумом среди всех регионов и городов республиканского значения. Тенденция сохраняется и в прошлые годы: 5,6% в 2024 году – одно из самых низких значений.

Следом за Алматинской областью по уровню низкой инфляции идут:

Павлодарская область (9,6%)

Область Жетысу (9,8%)

Жамбылская и Костанайская области (по 9,9%)

Мангистауская область (10,0%).

Эти регионы предоставляют относительно стабильную ценовую среду, что особенно привлекательно для тех, кто ищет способы существенно сократить свои ежемесячные расходы. Здесь не только ниже рост цен, но и традиционно более доступны цены на жилье, продукты и услуги, отмечет социолог Айгуль Садыкова.

"В регионах с умеренной инфляцией сохраняется относительная стабильность цен, что позволяет жителям планировать бюджет и обеспечивать достойный уровень жизни без излишних затрат". Айгуль Садыкова

Проблемы большого города

На другом конце инфляционного спектра находятся крупнейшие города страны. Алматы (13,0%) и Астана (12,8%) традиционно лидируют по уровню цен и инфляции, значительно превышая среднереспубликанские показатели. Шымкент также демонстрирует высокий показатель – 10,6%.

"Высокая инфляция в крупных городах объясняется рядом факторов, включая высокий спрос на товары и услуги, более высокие арендные ставки и, как следствие, более высокие операционные расходы для бизнеса". Айгуль Садыкова

Одним словом, парадокс или "палка о двух концах". Несмотря на то, что мегаполисы – Алматы, Астана и Шымкент – предлагают более высокий уровень доходов, расходы на жилье и повседневные нужды остаются ощутимой нагрузкой, нивелируя часть преимуществ высоких зарплат у значительной части горожан.

Фото: Zakon.kz

Ваш выбор: стабильность или возможности?

Выбор региона для проживания, основываясь на критерии доступности, не должен быть сиюминутным решением. Важно учитывать долгосрочные тенденции и потенциал развития.

"Экономия на стоимости жизни – это лишь одна сторона медали. Для полноценного и комфортного существования важно найти баланс между доступностью и возможностями для развития, как личного, так и профессионального". Айгуль Садыкова

Помимо низкой инфляции, следует принимать во внимание такие факторы, как уровень заработной платы, доступность инфраструктуры, рынка труда и общее качество жизни, – уверена социолог.

Ранее мы сообщили о прогнозе международных банков, которые утверждают, что инфляция в РК достигнет пика к сентябрю, составив 11,9% к концу года.