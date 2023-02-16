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Американская киностудия начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере

фильм Фото: kinopoisk.ru
Киностудия Warner Brothers начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.

Источник рассказал The Sun, что на большой экран хотят вывести картину "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Отмечается, что все, кто работает над фильмами о мире Гарри Поттера, хотят, чтобы актер Дэниэл Рэдклифф вернулся к роли волшебника, однако сначала нужно согласовать план по количеству фильмов, сценарий и бюджет.

"На данный момент есть надежда, что "Проклятое дитя" можно будет превратить в два фильма", – добавил источник.

Как уточняется, франшиза о мальчике-волшебнике Гарри Поттере собрала в мировом прокате более 6,4 млрд фунтов стерлингов.

В 2022 году британский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что не намерен вновь играть Гарри Поттера. При этом роль юного волшебника стала для него "звездной".

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