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Гололед, шквал и мокрый снег ожидаются в семи областях Казахстана

зима Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях страны на 17 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере Улытауской области ожидается туман, ночью на западе, днем на большей части области – низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на юге области порывы 18 м/с. В Жезказгане ночью ожидается туман.

Днем на юге, западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный, в центре области днем 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается гололед.

На севере Карагандинской области ожидается туман, днем на западе области – низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на юге области порывы 18 м/с. В Караганде ночью ожидается туман.

На юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гололед.

В горных районах Жамбылской области ожидаются днем сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, севере области, в горных районах – туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем на большей части Костанайской области ожидается снег. На западе, юге, севере области – низовая метель. Ночью и утром на востоке области –туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с.

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