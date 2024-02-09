Шквал, метель и гололед ожидаются в Астане и 11 областях Казахстана

В Астане и 11 областях страны на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидается метель, на юге, востоке, области – гололед, днем на юге востоке области – метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20, на севере, юге, востоке области временами 23-28 м/с, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Улытауской области ожидается метель, на юге области – туман, днем на большей части области – низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юго-востоке области – туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Караганде ожидаются низовая метель, гололед, ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

В Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.



Днем на западе, севере Кызылординской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области – туман.



На севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.



Ночью на севере Мангистауской области ожидается гололед. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается туман.



Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области, днем на севере области ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаюется метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, порывы 17-22 м/с.



На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на северо-востоке, юге Костанайской области ожидается метель. На юге области – туман. Ветер западный, северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в девяти областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды.