Лига Европы: "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью – 2:2

Первая игра раунда плей-офф Лиги Европы между "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" завершилась вничью – 2:2, сообщает Zakon.kz

По информации Sport.ru каталонцы ударили 18 раз по воротам соперника: 7 ударов в створ, 8 – мимо, 3 – блокировано.

У "МЮ" 17 ударов: 5 в створ, 7 – мимо, 5 – блокировано.

"Барселона" провела 47 атак, "Манчестер Юнайтед" – 37. Владение – 58 против 42 в пользу "Барсы".

Ответный матч между "Юнайтед" и "Барселоной" состоится 23 февраля в Манчестере.



