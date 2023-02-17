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Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 38 тыс. человек

Землетрясения в Турции: число погибших увеличилось до 38 044 человек Фото: pixabay
Турецкие власти сообщили, что число погибших в результате землетрясений увеличилось до 38 044, сообщает Zakon.kz


"Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли в результате землетрясений в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге. Более 4,7 тыс. повторных подземных толчков произошло в регионе с момента первого землетрясения"Управление по чрезвычайным ситуациям Турции

Как сообщали ранее, совсем недавно жители провинции Хатай снова ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.

Очаг нового землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море. Он находится на расстоянии в примерно 5 км от турецкого побережья.


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