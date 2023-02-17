Новое землетрясение в Турции: в провинции Хатай обрушились несколько зданий

На юго-востоке Турции зарегистрировано землетрясение магнитудой 5, сообщает Zakon.kz

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям страны AFAD очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море. Он находится на расстоянии в примерно 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

А по информации РИА Новости, жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.

Ранее сообщалось количество погибших в Турции и Сирии превысило 40 тысяч человек. Турецкая сторона сообщает о 35 418 погибших гражданах. Пострадавшими стали 105 505 человек. В Сирии, по официальным данным, число погибших достигло 1414 человек. Ранения получили 2357 граждан.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,7 балла. Казахстан отправил в зону бедствия спасателей и медиков. К тому же правительство Казахстана выделило гуманитарную помощь пострадавшим от стихии странам.