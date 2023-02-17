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ООН предлагает собрать 1 млрд долларов в помощь пострадавшим в Турции

ООН предлагает собрать 1 млрд долларов в помощь пострадавшим в Турции Фото: unocha.org
Cобрать 1 млрд долларов для гуманитарной помощи Турции призвали в ООН, сообщает Zakon.kz

"Сегодня ООН обращается с призывом к сбору 1 млрд долларов для гуманитарной помощи людям в Турции, пострадавшей от самых разрушительных землетрясений за столетие", - говорится в обращении организации.

В нем указано, что эти средства позволят в течение трех месяцев оказать помощь 5,2 млн человек и ускорить работу гуманитарных организаций в Турции.

"Народ Турции испытал невыразимую душевную боль. Я встретил семьи, которые поделились своими историями шока и опустошения. Мы должны поддержать их в самый трудный час и обеспечить им необходимую поддержку", - сказал заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, посетивший Турцию на прошлой неделе.

Как сообщалось ранее, число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 38 тыс. человек.

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