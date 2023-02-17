Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пресняков посвятил новую песню "Ты живи!" фигуристу Костомарову

Пресняков посвятил новую песню "Ты живи!" фигуристу Костомарову Фото: Instagram.com/romankostomarovkrs/
В поддержку Романа Костомарова, который сейчас находится в больнице певец Владимир Пресняков записал новую песню и опубликовал видео-нарезку выступлений фигуриста, сообщает Zakon.kz

Ролик, опубликованный артистом Instagram, представляет собой нарезку видео с выступлений, снятых на тренировках и соревнованиях Костомарова. Запись сопровождается музыкальной композицией со словами: "Ты живи! Я прошу, живи!"

Трек записан Пресняковым специально для олимпийского чемпиона, который сейчас борется за свою жизнь.

Как сообщали ранее, фигуристу ампутировали стопы ног и кисть одной руки. А попал в больницу он еще 10 января с диагнозом – "пневмония". Однако дальнейшие осложнения привели к двум операциям.

Читайте также

Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

ООН предлагает собрать 1 млрд долларов в помощь пострадавшим в Турции

Синоптики рассказали о неблагоприятных метеоусловиях в нескольких городах Казахстана

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления