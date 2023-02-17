Пресняков посвятил новую песню "Ты живи!" фигуристу Костомарову

В поддержку Романа Костомарова, который сейчас находится в больнице певец Владимир Пресняков записал новую песню и опубликовал видео-нарезку выступлений фигуриста, сообщает Zakon.kz

Ролик, опубликованный артистом Instagram, представляет собой нарезку видео с выступлений, снятых на тренировках и соревнованиях Костомарова. Запись сопровождается музыкальной композицией со словами: "Ты живи! Я прошу, живи!"

Трек записан Пресняковым специально для олимпийского чемпиона, который сейчас борется за свою жизнь.

Как сообщали ранее, фигуристу ампутировали стопы ног и кисть одной руки. А попал в больницу он еще 10 января с диагнозом – "пневмония". Однако дальнейшие осложнения привели к двум операциям.