Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшается

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарова стало хуже после ампутации кистей рук. В левом легком у спортсмена обнаружили большой участок фиброза, сообщает Zakon.kz.

Как передает Iz.ru, фигурист не может дышать самостоятельно, врачи опасаются за его левое легкое из-за фиброза. Чуть ранее Роману была проведена вторая операция, в ходе которой ему ампутировали обе кисти рук.

По словам одного из лечащих врачей, несмотря на ампутацию кистей рук у Костомарова, сепсис может развиваться и дальше. У спортсмена может быть полиорганная недостаточность, при которой отказывают многие органы, системы и происходит общий сбой всего организма.

Неделю назад Костомарову ампутировали обе стопы. Спортсмен попал в больницу 10 января с диагнозом – "пневмония". Однако дальнейшие осложнения привели к двум операциям.