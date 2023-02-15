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Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшается

Фигурное катание Состояние здоровья Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарова стало хуже после ампутации кистей рук. В левом легком у спортсмена обнаружили большой участок фиброза, сообщает Zakon.kz.

Как передает Iz.ru, фигурист не может дышать самостоятельно, врачи опасаются за его левое легкое из-за фиброза. Чуть ранее Роману была проведена вторая операция, в ходе которой ему ампутировали обе кисти рук. 

По словам одного из лечащих врачей, несмотря на ампутацию кистей рук у Костомарова, сепсис может развиваться и дальше. У спортсмена может быть полиорганная недостаточность, при которой отказывают многие органы, системы и происходит общий сбой всего организма. 

Неделю назад Костомарову ампутировали обе стопы. Спортсмен попал в больницу 10 января с диагнозом – "пневмония". Однако дальнейшие осложнения привели к двум операциям.

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