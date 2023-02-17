Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали о неблагоприятных метеоусловиях в нескольких городах Казахстана

Синоптики рассказали о неблагоприятных метеоусловиях в нескольких городах Казахстана Фото: pixabay
По прогнозам РГП "Казгидромет" неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Павлодаре и ночью в Астане, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщали ранее в пятницу на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

Читайте также

Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

Пресняков посвятил новую песню "Ты живи!" фигуристу Костомарову

ООН предлагает собрать 1 млрд долларов в помощь пострадавшим в Турции

Елена Вебер
Астана Казахстан Костанайская область Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления