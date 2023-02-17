Синоптики рассказали о неблагоприятных метеоусловиях в нескольких городах Казахстана

Фото: pixabay

По прогнозам РГП "Казгидромет" неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Павлодаре и ночью в Астане, сообщает Zakon.kz

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