Синоптики рассказали о неблагоприятных метеоусловиях в нескольких городах Казахстана
Фото: pixabay
По прогнозам РГП "Казгидромет" неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Павлодаре и ночью в Астане, сообщает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Как сообщали ранее в пятницу на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
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