В Таджикистане 17 человек погибли при сходе лавины

В Таджикистане число погибших при сходе лавины увеличилось до 17 человек, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана в результате схода лавин на территории ГБАО, Сангворском районе и дороге Душанбе-Худжанд разрушены: четыре жилых дома полностью, 35 домов частично и пять хозяйственных объектов на территории города Хорог.

"В ходе проведенных поисково-спасательных мероприятий в результате схода лавины погибли в городе Хороге 13 человек, один в Шугнанском районе, двое на территории Ванджского района и один человек на 65 км автотрассе Душанбе-Варзоб. Итого в результате схода лавин на территории страны погибли 17 человек, поиски двух студенток из Ишкашимского района продолжаются", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что создана Государственная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий из числа ответственных лиц Правительства Республики Таджикистан и первых руководителей ряда министерств и комитетов.



Поставлена ​​задача в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийных бедствий и оказать пострадавшим семьям материальную помощь.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в Таджикистане 10 человек погибли в результате схода лавин. Позже количество жертв увеличилось.