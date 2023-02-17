О переходе на трехзвенную модель уголовного судопроизводства рассказали в Генпрокуратуре

О мерах по переходу к очередному этапу внедрения трехзвенной модели уголовного процесса рассказали в Генеральной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Реформировать уголовную сферу и внедрить трехзвенную модель уголовного судопроизводства 1 сентября 2020 года поручил глава государства.

"Это стало отправной точкой в реформе правоохранительной системы. Весь процесс разделен на несколько этапов, главной целью которого является четкое разграничение полномочий между органом расследования, прокуратурой и судом. Такое разграничение создает правозащитный барьер, ограждая от необоснованных решений органов следствия", – пояснили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что весь процесс оцифрован и проходит в электронном формате, что обеспечивает незамедлительное пресечение нарушений и прозрачность уголовного процесса.

Прокурор в этом механизме дает независимую оценку доказательствам, согласовывает ключевые процессуальные решения и предъявляет обвинение.

В ведомстве отметили, что ключевые процессуальные решения без согласия прокурора не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий.

"С внедрением первого этапа трехзвенной модели прокуроры с 2021 года утверждают все ключевые решения органов следствия. За это время прокуроры путем отказа в согласовании пресекли принятие более 80 тысяч (в 2021 г. – 53 270, 2022 г. – 28 180) незаконных решений, затрагивающих права участников процесса. Не допустили необоснованное вовлечение в уголовную орбиту почти 6 тысяч лиц (в 2021 г. – 3771, 2022 г. - 2224), что в 20 раз больше, чем до внедрения трехзвенной модели", – рассказали в надзорном органе.

С 2022 года начался второй этап внедрения трехзвенной модели, на котором прокурорами составляются обвинительные акты по преступлениям особо тяжкой категории.



Именно этот документ завершает расследование. Второй этап усиливает механизм независимой правовой оценки прокурором доказательств и персонализирует его ответственность при предании обвиняемого суду.

Как отметили в Генпрокуратуре, в прошлом году с отчетом о завершении досудебного расследования прокурору поступило более 1200 дел, из них на дополнительное расследование возвращено порядка 80 дел, по остальным составлены обвинительные акты с направлением дел в суд, более 800 лиц осуждено.

В текущем году обвинительные акты составляются также по коррупционным делам, а с 2024 года – по остальным категориям.

Вместе с тем в Генпрокуратуре отметили, что после недавнего совещания с участием руководства правоохранительных органов были поставлены новые задачи по дальнейшей реализации новой модели.

В частности, правоохранительным органам поручено принять дополнительные организационные и практические меры для обеспечения законности в условиях перехода к новой модели уголовного судопроизводства.



