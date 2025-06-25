Заместитель генерального прокурора рассказал о миссии прокуратуры в уголовном судопроизводстве

Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев разъяснил Zakon.kz, какие задачи уголовно-процессуальное законодательство страны ставит перед прокуратурой и как она с ними справляется.

По словам Асета Чиндалиева, важными инструментами защиты прав граждан в сфере уголовной юстиции являются закрепленные в Конституции функции прокуратуры – высший надзор за соблюдением законности, представление интересов государства в суде и осуществление уголовного преследования.

"Уголовно-процессуальное законодательство ставит перед прокуратурой задачи по обеспечению законности уголовного процесса, реализуемые поэтапно и охватывающие все его стадии – регистрацию уголовного правонарушения в Едином реестре досудебных расследований, досудебное расследование, рассмотрение уголовных дел судом, надзор за законностью приговоров, за их исполнением, включая постпенитенциарную пробацию и ресоциализацию осужденного. Одним из значимых направлений в системе полномочий прокуроров по обеспечению законности является участие в судах. Прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, представляет интересы государства путем поддержания обвинения и является государственным обвинителем", – рассказал он.

Прокуратура, продолжает заместитель генерального прокурора, решает комплекс задач. В частности, в обеспечение защиты прав и свобод лиц, отбывающих наказание и исполняющих иные меры уголовно-правового воздействия, она осуществляет надзор за деятельностью органов и учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, службы пробации, органов юстиции, медицинских организаций и местных исполнительных органов.

"Прокурор, представляя интересы государства в суде по уголовным делам и реализуя конституционную функцию, осуществляет надзор за соблюдением прав участников уголовного процесса, способствует объективному отправлению правосудия, восстановлению справедливости, обеспечению принципа неотвратимости наказания и недопущения осуждения невиновного, а также защите прав и свобод потерпевшего. Поддерживая государственное обвинение, прокурор излагает суду обстоятельства совершенного подсудимым уголовного правонарушения, предоставляет и участвует в исследовании доказательств и иных имеющих существенное значение для правильного разрешения дела, обстоятельств. Выступая в прениях сторон, определяет окончательную квалификацию деяний, предлагает вид и размер наказания, принимает меры по восстановлению нарушенных прав потерпевшего. Тем самым прокурор содействует реализации конституционного назначения судебной власти, закрепленного в пункте 1 статьи 76 Конституции, – защите прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Следует отметить, что в представлении интересов государства в суде по уголовным делам задействованы все уровни прокуратуры, начиная с районного звена до Генеральной прокуратуры", – подчеркнул спикер.

Он напомнил, что, согласно требованиям уголовно-процессуального закона, участие в суде прокурора в качестве государственного обвинителя обязательно, за исключением дел частного обвинения. Прокурор, обеспечивая соблюдение принципов законности, презумпции невиновности, а также восстановления социальной справедливости, осуществляет государственные функции, имеющие публично-правовое и нравственно-воспитательное значение. Выступая в судах, прокурор не преследует собственных или ведомственных интересов. Он стоит на страже интересов закона, интересов государства, утвердившего закон, интересов народа, в целях защиты которого принят закон.

"Как известно, любое совершенное преступление в первую очередь направляется против установленного законом общественного порядка, прав граждан и благосостояния населения. Поэтому важно, чтобы каждый виновный понес ответственность, и ему было назначено судом справедливое наказание, соразмерное совершенному им деянию, а нарушенные права потерпевшего и причиненный ему ущерб были восстановлены. Один из французских мыслителей отмечал, что цель уголовного закона – защита общества от опасных преступников, а никак не мстить им. Для этого государственный обвинитель принимает все законные меры, взвешивает плюсы и минусы уголовного дела, изучает каждое доказательство, выбирает из них ключевые, наиболее убедительные и на этом строит свою тактику. Прежде всего он смотрит на уголовное дело не как каратель, а как лицо, осуществляющее правозащитные функции". Асет Чиндалиев

Вместе с тем принципиальным условием вынесения справедливого приговора является индивидуализация наказания. И поэтому учитываются многие обстоятельства, связанные с личностью виновного, – его поведение, признание вины, раскаяние в содеянном, другие характеризующие данные, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. Прокурор ориентирует суд на назначение конкретной меры наказания, способствующей исправлению и перевоспитанию осужденного, подчеркивает Чиндалиев:

"В целях восстановления социальной справедливости государственные обвинители в судах ходатайствуют о назначении строгих мер наказания в отношении лиц, совершивших наиболее опасные виды преступлений. Анализ судебной практики за последние пять лет свидетельствует о том, что 98% осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления были приговорены к лишению свободы. Более того, государственные обвинители ориентированы на применение жесткого наказания тем, кто был осужден на ограничение либо иной вид наказания, не связанное с лишением свободы, но не встал на путь исправления и вновь совершил преступление. В прошлом году к реальному лишению свободы приговорены свыше 11 тысяч лиц из 26 тысяч осужденных".

Он особо акцентирует внимание на том, что в судебном разбирательстве судья не вправе выступать ни на стороне обвинения, ни защиты и не может выражать чьи-то интересы. Поэтому ему не представлена активная роль и судья не может инициативно собирать доказательства. Он – арбитр. Это требование закона. Но и прокурор – не вершитель правосудия: он содействует вынесению приговора на основании строгих, точных, доказанных следствием улик, которые заключали бы в себе силу факта и убеждения.

Поэтому к государственному обвинителю предъявляются высокие требования.

"Он должен быть наиболее профессионально подготовленным, юридически грамотным и компетентным. Помимо глубокого знания материального и процессуального законодательства, порядка судебного заседания, прав и обязанностей его участников, ему необходима тщательная подготовка к процессу, что заключается во внимательном и скрупулезном изучении материалов дела, выработке тактики поддержания обвинения. При этом просто представить суду имеющиеся доказательства недостаточно. Нужно уметь отстоять свою позицию, быть убедительным и красноречивым, обладать логическим мышлением и ораторскими навыками, разбираться в психологии людей, особенно лиц, совершивших рецидивное деяние. Также нужна внутренняя моральная подготовка". Асет Чиндалиев

Заместитель генерального прокурора упомянул еще один важный момент – никто, кроме гособвинителя, не вправе изменить в суде объем обвинения. В этом и кроется его особый статус, как участника процесса, а, следовательно, и большая ответственность. Прокурор должен использовать все свои процессуальные полномочия и законные методы для доказывания виновности или невиновности подсудимого. Если он придет к выводу, что доказательств вины нет или они добыты с нарушением закона, то он должен отказаться от обвинения и ориентировать суд на оправдание подсудимого.

"Таких случаев в судебной практике немало. Только с 2023 года прокуроры сняли обвинения в суде с 18 подсудимых с последующим их оправданием. В целом, если говорить о количестве оправдательных приговоров, выносимых судами, необходимо отметить, что этому способствуют объективные предпосылки. В нашей стране применяется позитивный международный опыт уголовно‐процессуального судопроизводства. Казахстан ориентируется на европейскую уголовно‐процессуальную модель, которая распространена в странах ОЭСР. С внедрением международных стандартов одновременно происходит смена судебно-следственной парадигмы с карательной на правозащитную. Эта модель исключает обвинительный уклон за счет четкого разграничения полномочий между полицией, прокуратурой и судом – у каждого своя зона ответственности за соблюдение прав граждан в уголовном процессе".

По словам Асета Чиндалиева, в рамках трехзвенной модели прокурор дает объективную оценку обстоятельствам и собранным доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим, а при отсутствии доказательства вины или состава преступления самостоятельно принимает решение о прекращении дела и отказывается от дальнейшего уголовного преследования. Тем самым прокурор пресекает незаконное уголовное преследование невиновных еще на стадии следствия, не доводя дело до суда. В среднем в год по реабилитирующим основаниям еще на досудебной стадии прекращается около 1300 зарегистрированных уголовных дел, по которым лица признавались подозреваемыми. Фактически эти дела и есть потенциальные оправдательные приговоры.

В целях повышения качества обвинения на площадке Генеральной прокуратуры традиционно проводится Форум государственных обвинителей, где обсуждаются проблемы правоприменительной практики и вырабатываются меры по ее совершенствованию, говорит спикер. В работе форума принимают участие представители Администрации президента, депутаты Парламента, судьи Конституционного суда и Верховного суда, адвокаты и видные ученые Казахстана. Для обмена опытом и совершенствования навыков государственных обвинителей ежегодно проводится конкурс "Лучший государственный обвинитель". По итогам конкурсов формируется соответствующий "пул". Сейчас в нем 16 лучших государственных обвинителей из разных регионов, представляющих в основном районное звено.

"Как отмечено выше, на органы прокуратуры возложен ряд задач по обеспечению законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе режима и условий содержания в местах лишения свободы, прав лиц, находящихся под стражей, осужденных, которым назначены наказания, не связанные с изоляцией от общества. В пенитенциарной системе прокурорский надзор охватывает всю уголовно-исполнительную деятельность – с начала отбытия наказания и до снятия судимости, включая ресоциализацию. Важно отметить, что реформа пенитенциарной системы существенно повысила уровень защищенности прав осужденных, эффективность исполнения уголовных наказаний, качество социальной и правовой помощи осужденным. Были внедрены международные стандарты, включая общественные наблюдательные комиссии, национальный превентивный механизм и полный цикл пробации". Асет Чиндалиев

По его наблюдениям, в этом направлении государственной деятельности особенно важным является согласованность действий всех государственных органов, вовлеченных в реализацию уголовно-исполнительной политики. В первую же очередь такую задачу законодательство возлагает на прокуратуру, которая путем сочетания инструментов высшего надзора и координации обеспечивает согласованность действий госорганов. Так, прокуратура не просто фиксирует нарушения, но и инициирует меры по их устранению, выступая связующим звеном между учреждениями уголовно-исполнительной системы, органами здравоохранения, образования и общественными наблюдательными комиссиями. Такая координация, добавляет Чиндалиев, способствует укреплению законности, гуманизации пенитенциарной политики и защите прав человека даже в условиях изоляции от общества.

"При активном содействии прокуратуры в эту сферу активно внедряются цифровые технологии. Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы установлено сплошное видеонаблюдение, около 40 тыс. видеокамер, благодаря которому прокуроры дистанционно осуществляют видеомониторинг. Это позволяет оперативно выявлять нарушения и реагировать на них. К примеру, в результате комплексных мер по превенции в учреждениях за последние годы значительно сократилось число сигналов о пытках со 138 в 2022 году до 6 в 2024 году. Также по инициативе прокуратуры в 78 учреждениях установлено 612 терминалов для подачи электронных обращений напрямую в суд и прокуратуру. Прорабатываем вопрос интеграции терминалов с другими информационными платформами, благодаря чему осужденные смогут подать свои заявления в прокуратуру и ходатайства в суды о применении гуманных актов, а также напрямую обращаться к уполномоченному по правам человека", – делится заместитель генерального прокурора.

Вместе с тем анализ поступающих через терминалы обращений и видеонаблюдение способствуют своевременному выявлению имеющихся в колониях разного рода проблем, в том числе касающихся медицинского обеспечения осужденных, их занятости. Поскольку вовлеченный в трудовую деятельность осужденный соблюдает режим и проявляет приверженность к исправлению, этому уделяется особое внимание. Увеличивается число занятых осужденных, модернизируется оборудование, начат переход на модульные здания, в которых размещаются производственные цеха.

"Только за последние десять лет число субъектов бизнеса, открывших производства в учреждениях уголовно-исполнительной системы, увеличилось в пять раз, с 50 до 285. В 2024 году открыто 65 новых производственных объектов, где трудоустроено более полутора тысяч осужденных".

Также немаловажную роль в процессе исправления играет образование. В настоящее время в школах и колледжах пенитенциарной системы обучаются более пяти тысяч человек. Для повышения качества их образования Генпрокуратурой совместно с Министерством просвещения и местными исполнительными органами принимаются меры по улучшению методики обучения и материально-технической базы учебных организаций.

"Органам прокуратуры также удалось объединить усилия организаций здравоохранения, уголовно-исполнительной системы и местных органов власти в улучшении качества медицинского обеспечения в колониях. Осужденные прошли скрининговые осмотры на раннее выявление заболеваний. В Министерстве здравоохранения создано управление по медицинскому обеспечению осужденных, проведен ремонт в 54 медицинских частях, в учреждении Западно-Казахстанской области построен медицинский пункт. Ведется капитальный ремонт в СИЗО Кызылординской области, начата подготовительная работа по строительству новой медицинской амбулатории в Актюбинской области. На 2025 год запланировано строительство семи таких объектов, в 2026 году – трех в Карагандинской области. Для достижения эффективности института пробации прокуратурой применяется комплексный подход, при котором каждый осужденный вовлекается в систему мероприятий. Уделяем большое внимание адаптации осужденных в общество после освобождения, их трудоустройству и другим мерам социально-воспитательного характера", – добавил спикер.

Из местных бюджетов выделяются средства на ресоциализацию, нуждающимся оказана материальная помощь в виде единовременных выплат, продуктовых корзин, некоторые обеспечены жильем. Помимо этого, совместно с органами социальной защиты населения прокуроры принимают меры по адаптации лиц, отбывших наказание. В частности, их включили в платформу Министерства труда и социальной защиты населения "Цифровая карта семьи", посредством которой предоставляются соответствующие госуслуги. Прокуроры получили доступ к данной платформе и в онлайн-режиме осуществляют надзор за работой уполномоченных органов, ответственных за ресоциализацию осужденных, заверил Асет Чиндалиев.

Однако к нарушителям условий пробации принимаются жесткие меры. По данным Чиндалиева, в прошлом году более 3,5 тыс. нарушителей условий пробационного контроля наказание было заменено на реальное лишение свободы. Комплекс принятых мер позволили сократить рецидив на 12%.

В процессе рассмотрения уголовных дел судами, вынесения приговоров, их исполнения, а также при осуществлении надзора за соблюдением прав лиц, отбывающих наказание, прокуратура реализуют одну из своих ключевых функций – правозащитную. Обладая значимыми правовыми инструментами, прокуроры обеспечивают защиту прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования, а также принцип неотвратимости наказания и восстановление нарушенных прав потерпевших, заключил заместитель генерального прокурора РК.