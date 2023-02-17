Назван самый посещаемый стадион Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" обновлен рекорд Лиги Европы по посещаемости зрителей. Встречу, которая прошла на испанской арене "Ноу Камп", посетили 90 255 болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым установлен новый рекорд посещаемости Лиги Европы – 90 225 болельщиков, который превзошел прежнее достижение почти на десять тысяч человек. А рекордом до этого владел знаменитый английский стадион "Уэмбли", который был установлен 23 февраля 2017 года. Тогда матч 1/16 финала Лиги Европы, где встречались "Тоттенхэм" и "Гент" (Бельгия), посетили 80 465 фанатов.





Ответный поединок между "МЮ" и "Барселоной" пройдет 23 февраля на легендарном стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Вместимость арены "красных дьяволов" на данный момент 74 310 человек.

