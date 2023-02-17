Изменения в системе налогообложения в Казахстане и некоторые особенности использования ОИС

Налоговые органы при осуществлении налогового контроля обращают пристальное внимание на сделки, связанные с оказанием технических услуг, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего такие услуги оказываются в рамках договора, который также охватывает предоставление права пользования объектами интеллектуальной собственности (ОИС).



Согласно правилам международного налогообложения, существует принципиальная разница между налогообложением роялти и платежей за оказание технических услуг. Поэтому переквалификация налогоплательщиками платежей за технические услуги в роялти приводит к доначислению налогов.

Правильное оформление прав на ОИС позволит сэкономить деньги, взяв на вычеты определенные расходы по деятельности, направленной на поддержание и (или) увеличение объемов продаж товара независимо от наличия права собственности на него.

Какова судебная практика в Казахстане, как минимизировать риски доначисления налогов, что следует учесть при оформлении платежей и можно ли внести ОИС на баланс и амортизировать их стоимость – о тонкостях всех этих процедур подробно расскажут Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры", и Турехан Ахметов, руководитель отдела аутсорсинга бизнес-процессов компании "Rödl & Partner".

Прямой эфир на тему "Налоговое регулирование и некоторые вопросы интеллектуальной собственности" состоится 21 февраля в 11:00 на площадке ПРАВМЕДИА ИС "Параграф".

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