Деятельность СПК планируют ограничить в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на парламентских слушаниях в Сенате 17 февраля 2023 года ответил на критику деятельности социально-предпринимательских корпораций, специальных экономических зон и индустриальных зон, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов. Он отметил, что в Казахстане на протяжении последних лет как со стороны госорганов, так и экспертов критикуется деятельность социально-предпринимательских корпораций, СЭЗ и индустриальных зон.



"Несмотря на принятие концепции комплексного плана, социально-предпринимательские корпорации так и продолжают выполнять несвойственные им функции. Многие из них являются убыточными. По данным Генпрокуратуры, только за 2018-2021 годы СПК израсходовали почти 300 млрд тенге, а экономический эффект от этого в виде создания успешных производств практически отсутствует". Сагындык Лукпанов

Сенатор поинтересовался, рассматривается ли Правительством вопрос о разработке отдельного закона по вопросам СПК и актуализации закона о СЭЗ и индустриальных зон и какова в целом позиция правительства по дальнейшему совершенствованию их деятельности.

"Что касается разработки отдельного закона, мы его разрабатывать не планируем. Однако в рамках разработки законопроекта по развитию предприятий квазигоссектора отдельным блоком вопросы СПК мы внесем. Каким мы видим СПК? В первую очередь СПК должны стать институтами, мы должны их переформатировать в институт развития. СПК должны освободиться от несвойственных функций, они не должны иметь на балансе имущество, которое несвойственно их функционалу. Ну, и, конечно же, СПК ни в коем случае не должны конкурировать с бизнесом. А быть институтом развития, который улучшит конкурентоспособность отдельно взятого региона". Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

По его словам, в первом полугодии 2023 года планируется сделать соответствующие поправки в законодательство страны и внести их на рассмотрение Парламента.

27 апреля 2022 года в Казахстане предложили запретить внеконкурсную выдачу земель через СПК.