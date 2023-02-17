В Мангистауской области в собственность государства возвращено более 3 млн гектаров земли

16 февраля аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в рамках рабочей поездки посетил ряд социальных объектов в селах Бостан, Сенек и Куланды Каракиянского района, а также провел встречу с населением данных населенных пунктов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В селе Бостан проживают 2100 человек, функционируют общеобразовательная школа, ясли-сад и врачебная амбулатория.



Прибывшие на встречу с акимом жители села задавали вопросы касательно занятости населения, цен на социально значимые товары, дефицит кадров в сферах образования и медицины, состояния дорог.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Рабочий визит акима продолжился в селе Сенек, где проживают более 1800 человек.



По словам акима села Сенек Оразгали Бекенбаева, население обеспечено электроэнергией, централизованным бытовым газом, питьевой водой на 100%.

Один из вопросов сельчан касался выделения земельных участков для выпаса скота. Руководитель Управления земельных отношений по Мангистауской области Есемурат Дузмагамбетов доложил о том, что за последние три года в собственность государства в области возвращено более 3 млн га земли. Из них 2 млн 406 тыс. 441 га неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения относятся к ТОО "Сенек" Каракиянского района. Получить участок в пользование для пастбищ можно посредством электронных торгов, на конкурсах.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В числе победителей проводимых акиматом Каракиянского района конкурсов также есть жители села "Сенек", которые на протяжении многих лет занимаются сельским хозяйством.



"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева оказывается всесторонняя поддержка развитию сельского хозяйства. Таким образом, будет возможность увеличить поголовье скота, получить богатый урожай сельскохозяйственных культур. Необходимо эффективно использовать поддержку и возможности, предоставляемые государством. В связи с тем, что от этого зависит уровень жизни на селе и доходы сельского населения, акиматам необходимо совместно с другими государственными органами осуществлять системную работу в этом направлении". Нурлан Ногаев

Глава региона также встретился с жителями села Куланды.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По информации акима села Саната Токенова, в сельском округе зарегистрировано 106 крестьянских хозяйств, 175 частных домохозяйств. Большая часть населения содержит адайскую породу лошадей. По сравнению с предыдущими годами поголовье лошадей увеличилось на 6,9%. Это стало возможным благодаря субсидированию маточного поголовья.



В прошлом году шесть крестьянских хозяйств из Куланды получили субсидии на маточное поголовье на сумму более 8 млн тенге. В этом году размер выделяемых субсидий вырастет – господдержку получат 7 крестьянских хозяйств на сумму почти 14 млн тенге, которые сдали документы на субсидирование в конце прошлого года. С мая 2023 года начнется прием заявок на текущий год.



Всего в регионе в 2022 году 330 субъектов сельского хозяйства воспользовались мерами государственной поддержки на общую сумму 702 млн тенге. Из них 14 – из Каракиянского района.

Аким Мангистауской области на встрече с населением отметил, что люди, занимающиеся сельским хозяйством, могут рассчитывать на поддержку государства.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области