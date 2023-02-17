Скляр о передаче ТЭЦ Экибастуза в госсобственность: Это самое простое
Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, готовы ли власти принять в госсобственность ТЭЦ Экибастуза, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, примут ли в госсобственность ТЭЦ Экибастуза.
"Это самое простое. Акционер готов за 1 тенге или ноль тенге передать ее в собственность государства, но получается нелицеприятная ситуация, когда, получив от этой ТЭЦ в течение 16 лет определенные дивиденды, как говорится, выжав из нее все соки, просто хотели бы ее вернуть. Так не пойдет". Роман Скляр
По его словам, собственники тоже должны вкладывать средства в эту станцию, но сколько, пока неизвестно.
"До конца марта будет проведен аудит и станции, и тепловых сетей, и потом будет принято решение о том, сколько будет необходимо сейчас вкладывать туда средств и пропорционально кто будет вкладывать. Я считаю, что собственники станции также должны участвовать в этом". Роман Скляр
В целом, по словам первого зампремьера, акционер утверждает, что станция – убыточная.
Ночью 27 ноября 2022 года в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
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