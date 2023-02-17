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В Казахстане пересматривается ответственность собственников ТЭЦ

В Казахстане пересматривается ответственность собственников ТЭЦ Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на парламентских слушаниях рассказал о планах по пересмотру ответственности собственников ТЭЦ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр напомнил, что в Казахстане после ряда аварий на ТЭЦ страны проводится ревизия всех тепловых электростанций и электрических сетей. По его словам, эту работу планируется завершить в первом квартале текущего года.

"По итогам проверки будет принят соответствующий план мероприятий. Наряду с этим готовимся к масштабной модернизации данных объектов. Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли". Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

Специальная комиссия, по его словам, выявила 19 проблемных ТЭЦ, требующих немедленной модернизации.

Ночью 27 ноября 2022 года в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Вечером 5 ноября на АО "Риддер-ТЭЦ" вышел из строя насос в системе золоудаления, вследствие чего произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котла №1. Температура теплоносителя опустилась с +70°С до +39°С, и более 22 тыс. жителей города стали получать меньше тепла. Такая аварийная ситуация классифицируется как ЧС местного масштаба.

На место прибыл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий.

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