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Законодательство РК

Токаев изменил порядок представления на подпись и рассмотрения президентом законов РК

подписан указ об изменении Положении о порядке представления на подпись и рассмотрения Президентом законов РК Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 15 февраля 2023 года внес изменения и дополнения в Положение о порядке представления на подпись и рассмотрения президентом законов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что закон, принятый Парламентом, предварительно скрепленный подписями председателей палат Парламента и премьер-министра, вносится на подпись президенту РК на казахском и русском языках с сопроводительным письмом, подписанным соответствующим председателем палаты Парламента. Если законом ратифицируется международный договор, то вместе с законом представляются заверенные копии этого договора.

Президент республики подписывает представленный Парламентом закон в течение одного месяца, обнародует закон либо возвращает закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования.

Также говорится, что президент РК в ходе рассмотрения в Парламенте возражений вправе с учетом предложений депутатов Парламента внести уточненную редакцию закона или его отдельных статей (положений). Предложение о необходимости уточнения редакции закона или его отдельных статей (положений) представляется на рассмотрение главы государства Администрацией Президента.

Кроме того, произошли изменения в правилах согласования с президентом РК планов законопроектных работ правительства и с Администрацией президента – проектов законов, вносимых правительством в Мажилис Парламента.

Указ вводится в действие с 16 февраля 2023 года.

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Лариса Черненко
Законодательство Токаев Касым-Жомарт
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