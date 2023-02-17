Прорвало батарею: Скляр высказался о смерти двух человек в затопленном доме в Экибастузе

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуар Сената прокомментировал смерть женщины и мужчины в Экибастузе. Предварительная причина – поражение техническим электричеством, сообщает Zakon.kz.

Роман Скляр отметил, что по факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело.

"По его итогам выдадут соответствующую информацию. То, что было в СМИ обнародовано, – это был одноэтажный жилой дом, где, естественно, нет КСК. В этом доме прорвало батарею, была, естественно, горячая вода, каким-то образом оголенные провода. Следствие определит, в чем была проблема. Кого они вызывали, кто не отремонтировал внутренние коммуникации и почему это произошло. И дадут свое заключение". Роман Скляр

13 февраля житель Экибастуза сообщил о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу ул. Бухар Жырау. Полиция, приехав на место, обнаружила тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1965 года рождения.