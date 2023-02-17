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Через пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе будет перемещаться только грузовой автотранспорт

на казахстанской-узбекской границе модернизуют пункты проспуска Фото: gov.kz
В связи с проведением работ по модернизации и дооснащению пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС с 15 февраля 2023 года через пункты пропуска "Атамекен" и "Казыгурт", расположенные на казахстанско-узбекской границе, будет перемещаться только грузовой автотранспорт, сообщает Zakon.kz.

Работы по модернизации и техническому дооснащению 9 автомобильных пунктов пропуска проводятся Комитетом государственных доходов МФ РК.

"В целях обеспечения безопасности физических лиц при пересечении границы и полноценного осуществления таможенного контроля в период модернизации автомобильных пунктов пропуска "Казыгурт" и "Атамекен" с 15 февраля 2023 года временно запрещен пропуск физических лиц, легкового транспорта, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны", –  сообщили в КГД.

В комитете отметили, что физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспорт грузоподъемностью до 3,5 тонны теперь направляются в следующие пункты пропуска:

  • "Б. Конысбаева" (РК) – "Яллама" (РУ) (физические лица, легковые авто, автобусы и грузовые АТС грузоподъемностью до 3,5 тонны);
  • "Жибек жолы" (РК) – "Гишт куприк" (РУ) (физические лица, легковые авто, автобусы);
  • "Сырдарья" (РК) – "Малик" (РУ), "Целинный" (РК) – "Ок олтин" (РУ) (легковые авто, физические лица).

В КГД пояснили, что до завершения модернизации через пункты пропуска "Атамекен" и "Казыгурт" будут перемещаться только грузовые автотранспортные средства.

Завершить работы по модернизации планируется в 4 квартале 2024 года.

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