Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 444,77 тенге (+0,74) тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля опустился до 5,94 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,41 тенге (-0,44).
Средневзвешенный курс евро составил 473,34 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450 тенге, евро – по 476-481 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.
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