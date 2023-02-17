Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля

Средневзвешенный курс российского рубля опустился до 5,94 тенге.



Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,41 тенге (-0,44).

Средневзвешенный курс евро составил 473,34 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450 тенге, евро – по 476-481 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.