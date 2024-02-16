Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 февраля
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 448,88 тенге, поднявшись на 0,69 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 483,32 тенге (+1,98).
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 4,85 тенге (-0,03)
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-452,7 тенге, евро – по 485-488 тенге, российские рубли – по 4,87-4,95 тенге.
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