Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 448,88 тенге, поднявшись на 0,69 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 483,32 тенге (+1,98).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 4,85 тенге (-0,03)

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Китае.