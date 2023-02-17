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В Алматы у управляющего караоке-клуба нашли оружие

управляющего караоке-клуба задержали в Алматы Фото: пресс-служба МВД РК
Полиция задержала управляющего караоке-клуба, который имел при себе оружие. 29-летнего мужчину задержали при оперативном мероприятии, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника управления полиции Медеуского района Ильяса Омирсерикова, его выявили в ходе разбирательства по факту нанесения телесных повреждений посетителям заведения.

"Успокоить буйных клиентов охранники и управляющие бара решили с помощью дубинок и стеклянной утвари. У управляющего заведения были изъяты огнестрельное оружие с 99 патронами, дубинка и нож".Ильяс Омирсериков

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 287 УК РК, ч. 1 ст. 287 УК РК. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

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