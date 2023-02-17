В Алматы у управляющего караоке-клуба нашли оружие
Фото: пресс-служба МВД РК
Полиция задержала управляющего караоке-клуба, который имел при себе оружие. 29-летнего мужчину задержали при оперативном мероприятии, сообщает Zakon.kz.
По словам начальника управления полиции Медеуского района Ильяса Омирсерикова, его выявили в ходе разбирательства по факту нанесения телесных повреждений посетителям заведения.
"Успокоить буйных клиентов охранники и управляющие бара решили с помощью дубинок и стеклянной утвари. У управляющего заведения были изъяты огнестрельное оружие с 99 патронами, дубинка и нож".Ильяс Омирсериков
Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 287 УК РК, ч. 1 ст. 287 УК РК. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ