В Алматы у управляющего караоке-клуба нашли оружие

Фото: пресс-служба МВД РК

Полиция задержала управляющего караоке-клуба, который имел при себе оружие. 29-летнего мужчину задержали при оперативном мероприятии, сообщает Zakon.kz.

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