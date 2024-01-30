Оружие и наркотики нашли полицейские у жителя Уральска

Полиция задержала жителя Уральска за незаконное хранение наркотиков и оружия, сообщает Zakon.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции в ЗКО задержан житель одного из дачных обществ, у которого при обыске по месту жительства были изъяты две двухлитровые стеклянные банки с веществами растительного происхождения со специфическим запахам.

"Согласно заключения экспертизы, изъятые вещества является марихуаной весом 626 гр. Кроме того, при обыске также был изъят одноствольный охотничьи обрез", – говорится в сообщении пресс-службы ДП ЗКО.

По факту незаконного хранения наркотических средств и оружия начато досудебное расследование.





Ранее сообщалось, что жителя Кокшетау подозревают в сбыте наркотиков.