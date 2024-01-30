Оружие и наркотики нашли полицейские у жителя Уральска
Фото: polisia.kz
Полиция задержала жителя Уральска за незаконное хранение наркотиков и оружия, сообщает Zakon.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции в ЗКО задержан житель одного из дачных обществ, у которого при обыске по месту жительства были изъяты две двухлитровые стеклянные банки с веществами растительного происхождения со специфическим запахам.
"Согласно заключения экспертизы, изъятые вещества является марихуаной весом 626 гр. Кроме того, при обыске также был изъят одноствольный охотничьи обрез", – говорится в сообщении пресс-службы ДП ЗКО.
По факту незаконного хранения наркотических средств и оружия начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что жителя Кокшетау подозревают в сбыте наркотиков.
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