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В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за метели и тумана

штормовое предупреждение, непогода Фото: Zakon.kz
Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в 12 регионах страны на 18-19 февраля, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге, юго-западе области – туман. В Актау прогнозируется гололед.

На юге, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области – низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы до 18 м/с.

В Алматы ночью ожидаются сильные осадки – дождь и снег, а также туман и гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.


В Астане ветер будет юго-западного направления, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, юго-западе, днем на севере, в центре, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, в центре, на юго-западе области 15-20, в Жарминском районе с порывами до 23 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области – низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области порывы будут достигать 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области прогнозируются гололед, туман. Днем в Кызылорде – гололед.

"На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман. Ветер северо-западный, западный, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман". РГП "Казгидромет"

На большей части Костанайской области синоптики прогнозируют снег. На юге, востоке области – низовую метель. На западе области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. Днем на юге, востоке области с порывами 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области днем порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области синоптики обещают снег. На юго-западе, юге области – низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем на юго-западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью 18 февраля в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. 18-19 февраля на западе, юге, севере области, в горных районах – туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 18 февраля на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с, 19 февраля на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе – туман, гололед.

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Оксана Житникова
Казгидромет Казахстан
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