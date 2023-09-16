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Туман, гроза и заморозки: штормовое предупреждение в Астане и девяти регионах

Туман, гроза и заморозки: штормовое предупреждение в Астане и девяти регионах Фото: pixabay
В воскресенье, 17 сентября, в столице и девяти регионах страны синоптики обещают неблагоприятные погодные условия. Жителей ожидают туман, грозы и местами – заморозки, сообщает Zakon.kz.

Астана

В ночь на 17 сентября и утром в воскресенье в столице ожидается туман.

Актюбинская область

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ночью и утром ожидается туман.

Костанайская область

Утром и днем на западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области – туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Восточно-Казахстанская область

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки до одного градуса.

Акмолинская область

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Карагандинская область

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. 17 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Алматинская область

Ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман. В северной половине Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Атырауская область

На юге, западе, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге, севере области – туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Жамбылская область

17 и 18 сентября днем в горных районах, 19 сентября на западе, юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. С 17 по 19 сентября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. С 17 по 19 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Тараз 19 сентября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, с 17 по 19 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область

Ночью на севере, днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. В Уральске днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ранее Казгидромет выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 17 сентября.

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