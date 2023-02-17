Генпрокуратура: "Дикий Арман" пытается сформировать положительный имидж

Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Сагиев прокомментировал Zakon.kz недавние интервью обвиняемых в участии в январских событиях "Дикого Армана" и Кайрата Кудайбергена.

Ранее арестованные по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года Арман Джумагельдиев и Кайрат Кудайберген дали интервью ряду СМИ. Они утверждали, что следствие ведется необъективно.

Начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Сагиев ответил на запрос Zakon.kz и прокомментировал вышедшие материалы.

По его словам, Джумагельдиев и Кудайберген планируют сформировать положительный имидж среди казахстанцев, "героизировать их деяния", а также дискредитировать органы правопорядка.

"Доводы, публикуемые от имени Джумагельдиева и Кудайбергена также могут быть направлены на информирование находящихся в розыске 15 лиц о выбранной ими линии защиты, оказание давления на свидетелей и потерпевших. Поэтому призываем граждан и СМИ основываться только на официальных данных". Елдос Сагиев

Что делали "Дикий Арман" и Кайрат Кудайберген при беспорядках

Спикер перечислил, в чем именно подозревают арестованных и рассказал подробности расследования уголовного дела.

По словам Сагиева, на основании собранных доказательств Джумагельдиева подозревают в том, что в 2016 году при поддержке должностных лиц КНБ создал и руководил ОПГ, занимавшейся вымогательством, незаконным приобретением оружия и другими тяжкими преступлениями на территории Казахстана.

"К примеру, один из потерпевших предпринимателей Шымкента заявил, что группа Джумагельдиева через угрозы применения физической силы вымогала у него ежемесячно по 4 млн тенге. Другой пострадавший бизнесмен, опасаясь за свою жизнь и здоровье, также передал 12 млн тенге. По версии следствия полученные деньги участники преступной организации тратили на приобретение дорогих автомобилей, огнестрельного оружия и иные нужды". Елдос Сагиев

Начальник службы подчеркнул, что масштабы преступлений группы не ограничивались одним регионом, они совершались в Алматы, Алматинской и Туркестанской областях.

В дальнейшем при расширении сферы преступного влияния и во избежание уголовной ответственности Джумагельдиев руководил своей группой из Турции.

В 2019 году, для завоевания авторитета среди населения Казахстана, Джумагельдиев начал активную публичную деятельность в соцсетях. В 2021 году он организовал создание охранной фирмы ТОО "BSV Securites", тем самым получив подконтрольную ему вооруженную группу.

"Расследование январских событий показало, что в декабре 2021 года Джумагельдиев прибыл из ОАЭ в Алматы и разместился в гостинице "Ритц Карлтон". 4 января 2022 года он конспиративно встречался с участниками преступной организации и на следующий день выдвинулся вместе с ними на центральную площадь Алматы для организации массовых беспорядков". Елдос Сагиев

В свою очередь, Кайрата Кудайбергена подозревают в том, что для оказания содействия Джумагельдиеву он призвал своих сторонников к незаконным действиям.

Однако они не получили поддержки от граждан, которые высказывали им недоверие, в связи с чем продолжили поиск новых лиц для участия в беспорядках.

"По материалам следствия, в ночь с 5 на 6 января 2022 года Джумагельдиев, узнав о задержании руководства КНБ, для создания благонадежного алиби, под видом борьбы с мародерами, поручил сообщникам задерживать граждан и с применением физической силы принуждать их признаваться в участии в беспорядках и правонарушениях. Эти преступные действия подтверждаются записями смартфонов и камер видеонаблюдения, заключениями судебных экспертиз, а также показаниями пострадавших". Елдос Сагиев

Видеоматериалы свидетельствуют о жестоком избиении потерпевших, в том числе с применением палок и других подручных средств самим Джумагельдиевым и членами его группы.

Следствие зафиксировало кадры прямой угрозы пистолетом, избиения группой одного человека вплоть до потери сознания, волочения людей с привязыванием к шее веревки.

Другие вооруженные люди по указаниям Джумагельдиева останавливали и отбирали автомобили на улицах Алматы и открыто похищали личное имущество водителей.

В результате потерпевшим причинили тяжкие телесные повреждения в виде переломов ребер, костей головы, грудины, ног, руки и другие увечья. Эти действия, включая незаконное похищение людей со стороны подозреваемых продолжались несколько дней, вплоть до их задержания.

"В то же время, все происходящее Кудайберген фиксировал на камеру смартфона, сопровождая словами о якобы задержании участников массовых беспорядков и мародеров. Все доказательства собраны и исследованы в установленном уголовно-процессуальном порядке, на их основании Джумагельдиев и Кудайберген признаны подозреваемыми". Елдос Сагиев

Джумагельдиеву предъявили подозрение по следующим статьям: создание и руководство преступной организацией и устойчивой вооруженной бандой; организация вымогательства в особо крупном размере; организация незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия; организация неправомерного завладения автомобилем и грабежа; организация и участие в массовых беспорядках; организация похищения человека; незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Кудайбергена подозревают в организации и участии в массовых беспорядках, а также в пособничестве в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

21 декабря 2022 года следствие объявило об окончании производства следственных действий. По делу проходят 42 подозреваемых и 44 потерпевших.

Кто защищает "Дикого Армана" и Кайрата Кудайбергена

Защиту Джумагельдиева осуществляют 8 адвокатов, а также его супруга. Кудайбергена защищают 3 адвоката.

Согласно ст.64 УПК подозреваемый может защищать свои права и законные интересы любыми способами, не противоречащими закону.

При этом, в порядке ст. 201 УПК у защитников Джумагельдиева и Кудайбергена взяли письменные обязательства о неразглашении данных досудебного расследования и разъяснено об уголовной ответственности по ст. 423 УК, которая предусматривает лишение свободы.

Это также относится к свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым и другим лицам, у которых взяли обязательства о неразглашении.

Также за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность ст. 274 ч. 2 УК.

Окончательные правовую оценку и процессуальное решение по уголовному делу примут судебные инстанции.