22 млрд долларов инвестировали в Казахстан в 2022 году

Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, где подчеркнул, что, несмотря на сложности внешней экономической ситуации, экономика страны показала положительные темпы роста и оставалась привлекательной для инвесторов в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Он также отметил, что за 9 месяцев прошлого года валовый приток прямых иностранных инвестиций в республику вырос на 17,8% и достиг $22,1 млрд.

"В условиях новой экономической реальности Правительство РК продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции". Алихан Смаилов, премьер-министр РК

Премьер-министр упомянул о новых инструментах, которые были внедрены в республике. Он отметил Соглашение об инвестиционных обязательствах, Улучшенный модельный контракт и упрощение процесса заключения Соглашения об инвестициях.

Кроме того, Смаилов подчеркнул, что предсказуемая и прозрачная налоговая политика является еще одним важным аспектом для улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана. В связи с этим ведется работа над новым Налоговым кодексом, который предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и другие меры.



Также участники заседания обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие темы.

"Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку".

По итогам мероприятия глава Правительства подчеркнул открытость к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.