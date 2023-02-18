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В МЧС поделились фотографиями спасателей, оправленных в Турцию

В МЧС поделились фотографиями спасателей, оправленных в Турцию Фото: gov.kz
В МЧС Казахстана поделились фотографиями спасателей, отправленных в Турцию, для спасения людей и ликвидации последствий землетрясения, сообщает Zakon.kz.




Арипжанов Айдын Болатович  – главный спасатель.

С 2007 года работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК.

Принимает участие в поисково-спасательных работах в городе Газиантеп.

Неоднократно принимал активное участие в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах, в том числе при оползне в Алматинской области, в ликвидации последствий обрушения склона на жилой дом, в поисково-спасательных работах на акватории озера Балхаш, в ликвидации последствий прорыва водохранилища, где работы проходили в сложных метеорологических условиях. Также принимал активное участие в ликвидации паводковой ситуации 2017 году в Карагандинской  области.

Воскобойников Павел Валентинович – главный спасатель.

Павел Валентинович работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде  МЧС РК с 1998 года.

Принимает участие в поисково-спасательных работах в городе Газиантеп.

Был задействован в ликвидации последствий селевого выброса на реке Талгар, где спасено 373 человека, из них 173 ребенка. Участвовал в ликвидации последствий крупной авиакатастрофы в Илийском районе в поселке Кызылту при сложных погодных условиях. Также принимал участие в ликвидации последствий паводков при сложных метеоусловиях. 26 декабря 2021 года благодаря оперативным действиям и профессионализму Павла Валентиновича при проведении сложной и длительной поисково-спасательной операции в горах Заилийского Алатау на пике Шымбулак были спасены 4 туриста.

Исмаил Жан Муратұлы – главный спасатель.

С 2018 года работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК.

Участвует в поисково-спасательных работах в городе Газиантеп.

За период работы неоднократно участвовал в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС: в ликвидации последствий селевого потока на реке малая Алматинка и других.

Клочко Екатерина Александровна – руководитель медико-психологического  отделения.

 С 2017 года работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде  МЧС РК.

Принимает участие в проведении поисково-спасательных работ в Турции после разрушительного землетрясения. Обладает опытом работы, практическими знаниями в области оказания медицинской помощи.  Неоднократно принимала участие в аварийно-спасательных работах и оказании медицинской помощи пострадавшим.

Беков Ильдар Берикович – главный спасатель.

С 2018 года работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК.

Участвует в поисково-спасательных работах в городе Газиантеп.

За период работы в отряде участвовал в аварийно-спасательных работах, поисково-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС. На своем счету имеет более десяти спасенных жизней.

Әбдіқадыр Серғазы Қарабайұлы – спасатель.

В Республиканском оперативно-спасательном службе МЧС РК работает с 2021 года.

Участвует в поисково-спасательных работах в городе Газиантеп.

За период работы в службе неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах в горной местности и на водоемах. Владеет профессиональными навыками водолаза, парамедика. Увлекается горным туризмом по направлению "Скайранинг".

Принимал активное участие в спасении туристов в апреле 2022 года на пике Фурманова, где спасены два человека. В мае 2022 года принимал участие в спасение туристов из России на пике "Букреева".

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 39,6 тысячи человек.

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Землетрясения в Турции МЧС РК Турция
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