В ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы в Мажилис

Период регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов завершается 18 февраля в 18.00. Об этом рассказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров, сообщает Zakon.kz.

Вопросы установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и КЗ "О выборах" и регистрации партийных списков всех 7 политических партий, участвующих в текущей предвыборной кампании, полностью рассмотрены на отдельных заседаниях ЦИК с 11 по 15 февраля.



"На 334 мандата депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по пропорциональной системе, территориальными избиркомами проведены аналогичные процедуры регистрации партийных списков в регионах", – отметил Нурлан Абдиров.

Таким образом, завершился этап регистрации партийных списков на выборы в Мажилис Парламента и маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы по пропорциональной системе.

"В Мажилис Парламента 69 депутатов избираются по партийным спискам и 29 – по одномандатным территориальным округам". Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

Итоги регистрации выглядят следующим образом:

ДПК "Ак жол" – 54 кандидата.

Партия Amanat - 90.

НДПП "Ауыл" – 25.

Партия зеленых "Байтак" – 18.

ОСДП – 19.

НПК – 52.

Партия Respublica – 23.

Итого в списках от 7 партий 281 кандидат.

Число женщин, лиц с инвалидностью и молодежи – 107 человек, или 38,1%.

В списках числятся 201 мужчина и 80 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 45,73 года, из них 19 человек – в возрасте до 29 лет. Самый старший – 1942 года рождения, самый младший – 1997 года рождения.

В списки политических партий включены представители 12 национальностей.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта 2023 года.

