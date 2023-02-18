В ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы в Мажилис
Вопросы установления соответствия кандидатов требованиям Конституции и КЗ "О выборах" и регистрации партийных списков всех 7 политических партий, участвующих в текущей предвыборной кампании, полностью рассмотрены на отдельных заседаниях ЦИК с 11 по 15 февраля.
"На 334 мандата депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по пропорциональной системе, территориальными избиркомами проведены аналогичные процедуры регистрации партийных списков в регионах", – отметил Нурлан Абдиров.
Таким образом, завершился этап регистрации партийных списков на выборы в Мажилис Парламента и маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы по пропорциональной системе.
"В Мажилис Парламента 69 депутатов избираются по партийным спискам и 29 – по одномандатным территориальным округам".Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров
Итоги регистрации выглядят следующим образом:
- ДПК "Ак жол" – 54 кандидата.
- Партия Amanat - 90.
- НДПП "Ауыл" – 25.
- Партия зеленых "Байтак" – 18.
- ОСДП – 19.
- НПК – 52.
- Партия Respublica – 23.
Итого в списках от 7 партий 281 кандидат.
- Число женщин, лиц с инвалидностью и молодежи – 107 человек, или 38,1%.
В списках числятся 201 мужчина и 80 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 45,73 года, из них 19 человек – в возрасте до 29 лет. Самый старший – 1942 года рождения, самый младший – 1997 года рождения.
В списки политических партий включены представители 12 национальностей.
Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта 2023 года.