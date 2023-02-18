В Сингапуре признали случай смерти, связанный с вакциной от коронавируса
Фото: sputnikvaccine.com
В Сингапуре зарегистрирован первый смертельный случай, связанный с вакциной COVID-19, сообщает Zakon.kz.
Министерство здравоохранения Сингапура объявило, что смерть 28-летнего жителя Бангладеш в 2021 году, вероятно, была вызвана вакциной, передает Bloomberg.
Смерть мужчины через 21 день после вакцинации была вызвана медицинской ошибкой, говорится в заявлении Министерства здравоохранения, опубликованного 17 февраля.
"Смерть, скорее всего, была связана с вакцинацией COVID-19".
Причиной смерти был признан миокардит. В ведомстве не уточнили название и производителя вакцины.
18 февраля в Казахстане зарегистрировали смерть от COVID-19.
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