В Сингапуре признали случай смерти, связанный с вакциной от коронавируса

В Сингапуре зарегистрирован первый смертельный случай, связанный с вакциной COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения Сингапура объявило, что смерть 28-летнего жителя Бангладеш в 2021 году, вероятно, была вызвана вакциной, передает Bloomberg.

Смерть мужчины через 21 день после вакцинации была вызвана медицинской ошибкой, говорится в заявлении Министерства здравоохранения, опубликованного 17 февраля.

"Смерть, скорее всего, была связана с вакцинацией COVID-19".

Причиной смерти был признан миокардит. В ведомстве не уточнили название и производителя вакцины.

18 февраля в Казахстане зарегистрировали смерть от COVID-19.