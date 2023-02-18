В Турции мужчина провел под завалами 278 часов и выжил

В турецкой провинции Хатай мужчина выжил после землетрясения. Он провел по завалами 278 часов, сообщает Zakon.kz.

Поисково-спасательная группа определила, что под обломками разрушенного дома находится живой человек. Спасатели начали разбирать завалы. 45-летнего Хакана Ясиноглу извлекли из-под руин здания, которое обрушилось в районе Дефне, пишет "Анадолу".

278. saatte gelen mucizenin adı: Hakan Yasinoğlu... Hatay’da depremin 12. gününde 278. saatte bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı.https://t.co/7XlRYg1Zs2 pic.twitter.com/WDQR5TLLNU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2023

Пострадавшего госпитализировали.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени – 7,7 балла и в 13:24 – 7,6 балла).

