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В Турции мужчина провел под завалами 278 часов и выжил

Турция Фото: Anadolu Agency
В турецкой провинции Хатай мужчина выжил после землетрясения. Он провел по завалами 278 часов, сообщает Zakon.kz.

Поисково-спасательная группа определила, что под обломками разрушенного дома находится живой человек. Спасатели начали разбирать завалы. 45-летнего Хакана Ясиноглу извлекли из-под руин здания, которое обрушилось в районе Дефне, пишет "Анадолу".

Пострадавшего госпитализировали.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени – 7,7 балла и в 13:24 – 7,6 балла).

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