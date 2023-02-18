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Законодательство РК

Во многих регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Во многих регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: freepik
Синоптики РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 19 февраля 2023 года. Согласно прогнозам синоптиков, в ряде регионов ожидаются туман, низовая метель и ветер, сообщает Zakon.kz.

Под влиянием ложбины Скандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег с низовой метелью, на юго-западе, юге, юго-востоке – осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. По территории РК ожидаются усиление ветра, туман.

На западе, севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный — в центре области днем порывы достигнут 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — на юге, западе, в центре области порывы достигнут 15-20, в Жарминском районе порывы ветра достигнут 26 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный — днем на северо-западе, востоке области порывы достигнут 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается низовая метель.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный —  днем на западе, севере области порывы достигнут 15-20 м/с.

На востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный — днем на севере, востоке области ветер достигнет скорости 15-20 м/с. В Атырау ожидаются туман, гололед.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный — днем на юго-западе, юге области порывы достигнут 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный — днем на юге области 15-20 м/с.

В Астане временами ожидается туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный — на горных перевалах скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный — днем на севере области порывы 18 м/с.

В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный — на севере области достигнет скорости в 15-20м/с, в районе Алакольских озер порывы достигнут 23-28 м/с. В городе  Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Костанайской области ожидается снег. На юге, востоке области низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный — днем на юге, востоке области порывы достигнут 15-20 м/с.

На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области – туман. Ветер юго-западный, южный — днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

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