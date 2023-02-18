Какие упражнения рекомендуют для домашних тренировок зимой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Longevity, для поддержания активности подходят прыжки со скакалкой и берпи, сочетающие в себе отжимания, приседания и выпрыгивания. Также эксперты советуют выбрать одно из уличных занятий, например, катание на коньках.

Кроме того, рекомендуется делать упражнение "скалолаз". Для его выполнения необходимо занять исходное положение в упоре лежа. Далее нужно по очереди поднимать согнутые в колене ноги в сторону противоположных плеч. Также эксперты предлагают заняться кикбоксингом, сочетая удары ногами и руками.