Какие упражнения рекомендуют для домашних тренировок зимой
Фото: pixabay
Какие упражнения рекомендуют для домашних тренировок зимой, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Longevity, для поддержания активности подходят прыжки со скакалкой и берпи, сочетающие в себе отжимания, приседания и выпрыгивания. Также эксперты советуют выбрать одно из уличных занятий, например, катание на коньках.
Кроме того, рекомендуется делать упражнение "скалолаз". Для его выполнения необходимо занять исходное положение в упоре лежа. Далее нужно по очереди поднимать согнутые в колене ноги в сторону противоположных плеч. Также эксперты предлагают заняться кикбоксингом, сочетая удары ногами и руками.
Материалы новостного
характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения
посоветуйтесь со специалистом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ